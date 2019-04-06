Футбол

«Урал» победил «Енисей» в РПЛ, проигрывая по ходу матча 0:2RT на русском 08:52

Екатеринбургский «Урал» на своём поле одержал волевую победу над красноярским «Енисеем» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Гости вышли вперёд в первом тайме — пенальти реализовал Дмитрий Ятченко.
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