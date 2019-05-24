Футбол
«Урал» победил «Анжи» в заключительном туре РПЛRT на русском 09:05
|16′
Петрюс Бумаль
|46′
Андрей Панюков
Анатолий Катрич
|56′
Павел Погребняк
|59′
Сергей Брызгалов
Апти Ахъядов
Магомед Магомедов
|67′
|73′
Петрюс Бумаль
Артем Фидлер
Павел Долгов
Андрес Понсе
|75′
Магомед Магомедов
|78′
Гамид Агаларов
Адлан Кацаев
|79′
|90′
Марко Араторе
Александр Данцев
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
22
Дюпин
97
Магомедов
4
Белов
28
Калошин
55
Саидов
50
Чистяков
99
Закиров
29
Ондуа
17
Иванченко
10
Кацаев
9
Понсе
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
4
Брызгалов
27
Меркулов
11
Ильин
92
Емельянов
57
Фидлер
7
Данцев
94
Катрич
88
Погребняк
Урал
Расстановка 4‑4‑2
Екатеринбургский «Урал» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Махачкале на стадионе «Анжи Арена» и завершилась победой гостей — 2:0. В составе «Урала» отличились Павел Погребняк и Сергей Брызгалов.
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Анжи - Урал 26 мая 2019: Прогноз на матч 30 тура чемпионата России по футболу
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