Футбол

«Урал» победил «Анжи» в заключительном туре РПЛRT на русском 09:05

Анжи — Урал
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
16′
Петрюс Бумаль
46′
Андрей Панюков
Анатолий Катрич
56′
Павел Погребняк
59′
Сергей Брызгалов
Апти Ахъядов
Магомед Магомедов
67′
73′
Петрюс Бумаль
Артем Фидлер
Павел Долгов
Андрес Понсе
75′
Магомед Магомедов
78′
Гамид Агаларов
Адлан Кацаев
79′
90′
Марко Араторе
Александр Данцев
Екатеринбургский «Урал» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Махачкале на стадионе «Анжи Арена» и завершилась победой гостей — 2:0. В составе «Урала» отличились Павел Погребняк и Сергей Брызгалов.
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