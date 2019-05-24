«Урал» победил «Анжи» в заключительном туре РПЛRT на русском 09:05

Екатеринбургский «Урал» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Махачкале на стадионе «Анжи Арена» и завершилась победой гостей — 2:0. В составе «Урала» отличились Павел Погребняк и Сергей Брызгалов.

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