Футбол

«Урал» планирует провести сборы в СловенииСоветский спорт 03:28

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17 июня футболисты Урала отправятся на учебно-тренировочные сборы в Словению, где продолжат подготовку к сезону и проведут несколько контрольных матчей. 6 июля футболисты вернутся в Екатеринбург.
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