Футбол
«Урал» переиграл «Рубин» в матче РПЛREGNUM 16:54
Андрей Егорычев
|1′
|4′
Дмитрий Полоз
|11′
Хорен Байрамян
|19′
Данил Степанов
Петрюс Бумаль
Эрик Бикфалви
|53′
Павел Погребняк
Роман Емельянов
|66′
|66′
Евгений Башкиров
Павел Могилевец
|72′
Вячеслав Подберезкин
Роман Акбашев
|79′
Дмитрий Полоз
Александр Бухаров
|81′
Александр Бухаров
Эрик Бикфалви
|85′
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
|85′
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
8
Страндбург
19
Поляков
17
Димитров
70
Жигулев
20
Панюков
10
Бикфалви
58
Эль-Кабир
92
Емельянов
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
69
Степанов
9
Акбашев
18
Могилевец
15
Коновалов
19
Байрамян
11
Бухаров
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Футболисты екатеринбургского «Урала» переиграли казанский «Рубин» в домашнем матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 21 апреля на стадионе «Екатеринбург Арена», завершилась со счетом 2:1.
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