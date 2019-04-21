«Урал» переиграл «Рубин» в матче РПЛREGNUM 16:54

Футболисты екатеринбургского «Урала» переиграли казанский «Рубин» в домашнем матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 21 апреля на стадионе «Екатеринбург Арена», завершилась со счетом 2:1.

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