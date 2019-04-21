Футбол

«Урал» переиграл «Рубин» в матче РПЛREGNUM 16:54

Урал — Рубин
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Андрей Егорычев
1′
4′
Дмитрий Полоз
11′
Хорен Байрамян
19′
Данил Степанов
Петрюс Бумаль
Эрик Бикфалви
53′
Павел Погребняк
Роман Емельянов
66′
66′
Евгений Башкиров
Павел Могилевец
72′
Вячеслав Подберезкин
Роман Акбашев
79′
Дмитрий Полоз
Александр Бухаров
81′
Александр Бухаров
Эрик Бикфалви
85′
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
85′
Футболисты екатеринбургского «Урала» переиграли казанский «Рубин» в домашнем матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 21 апреля на стадионе «Екатеринбург Арена», завершилась со счетом 2:1.
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