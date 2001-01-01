«Урал» отправился на сбор в СловениюСпорт-Экспресс 02:22

Официальный Твиттер "Урала" сообщает, что команда отправилась в Словению на первый учебно-тренировочный сбор, который продлится три недели.

«Урал» отправился на сбор в Словению

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