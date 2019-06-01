Футбол
«Урал» отправился на первый сбор в СловениюСпорт-Экспресс 02:22
Официальный Твиттер "Урала" сообщает, что команда отправилась в Словению на первый учебно-тренировочный сбор, который продлится три недели. Клуб будет базироваться в привычном для себя месте – городке Моравске-Топлице на востоке Словении. 6 июля Дмитрий Парфенов с командой вернется в Екатеринбург.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:26, Вашингтон
Общество
В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности
Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруда РФ.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Общество
Росгидромет назвал самые солнечные города России
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации
Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Люди погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
На западе Азербайджана на рынке села Беюк Кесик произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:14
Политика
Администрация Зеленского переедет в стеклянный офис
Нынешнее здание администрации Украины может быть использовано как музей государственности Администрация президента Украины Владимира Зеленского планирует переехать в новый офис со стеклянными стенами, сообщил глава администрации Андрей Богдан.
Обновлено в 03:58
Здоровье
Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака
Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Музыка
Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым
Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Полпред президента взял на контроль ситуацию в Чемодановке под Пензой
В селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка, проведут проверку работы местных властей, сообщается в заявлении на сайте полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова, который провел специальное совещание по поводу инцидента.
Обновлено в 04:17
Экономика
Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком
Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Авто
Введение новых правил автотюнинга отложили на год
Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Штаб ООС назвал фейком информацию о продвижении ВСУ к Донецку
Как сообщало EADaily, позже эту информацию опровергли в Донецке.
Обновлено в 03:54
Политика
Германия ответила США на шантаж из-за «Северного потока-2»
Вашингтон не должен шантажировать Берлин из-за «Северного потока-2», передает РИА Новости слова главы германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунда.
Обновлено в 03:36
Политика
В Бельгии офицера уволили из-за подозрений в связи с «российским олигархом»
В Бельгии из рядов спецслужб уволили офицера-резервиста, заподозренного в контактах с неким "российским олигархом".
Обновлено в 03:55
Происшествия
S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Общество
На Украине больше 100 населенных пунктов остались без электричества
На Украине 107 населенных пунктов оказались лишены электричества из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено в 02:24
Наука
В Шотландии нашли искусственные острова старше Стоунхенджа
Небольшие искусственные острова в Шотландии — кранноги — оказались старше на тысячи лет, чем предполагалась ранее.
Обновлено 14 июня в 15:47
Политика
Евросоюз выступает за международное расследование нападения на танкеры
Сегодня министры стран ЕС обсудят атаку на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 03:00
Технологии
Платформу с аналитикой рынка онлайн-торговли запускает «Яндекс.Маркет»
Пока онлайн-платформа функционирует в тестовом режиме. Полноценный запуск запланирован на конец года.
Обновлено вчера в 13:38
Политика
Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе пообещал вернуться в политику
Бывший вице-канцлер Австрии и бывший лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе, подавший в отставку на фоне скандала с видеозаписью на Ибице, пообещал вернуться в активную политику.
Обновлено в 04:08
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Общество
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»
В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:39
Спорт
Легкоатлет Шубенков назвал «драматичным» выигранный в падении забег
Спортсмен выиграл забег на 110 м с барьерами, показав результат 13,12 секунды.
Обновлено в 04:17
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Политика
В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию
The New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 04:24
Авто
Kia рассекретила внешность нового кроссовера для России
До премьеры нового кроссовера KIA Seltos остаются считанные дни (она состоится уже 20 июня), а KIA, тем временем, продолжает рекламную кампанию выпуском очередного тизерного видео с новинкой.
Обновлено 15 июня в 01:14