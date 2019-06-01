Футбол
«Урал» отправился на первый сбор в СловениюСпорт-Экспресс 02:22
Официальный Твиттер "Урала" сообщает, что команда отправилась в Словению на первый учебно-тренировочный сбор, который продлится три недели. Клуб будет базироваться в привычном для себя месте – городке Моравске-Топлице на востоке Словении. 6 июля Дмитрий Парфенов с командой вернется в Екатеринбург.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:51, Вашингтон
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