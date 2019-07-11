Футбол
Полузащитник «Урала» арендован швейцарским клубомЧемпионат 03:02
Полузащитник «Урала» Марко Араторе продолжит карьеру в швейцарском клубе «Лугано». Футболист будет выступать в этой команде на правах аренды до конца сезона-2019/20.
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Происшествия
На журналистку Bloomberg напали в Москве
В центре Москвы было совершено нападение на журналистку агентства Bloomberg Ольгу Танас.
Обновлено в 04:06
Кино
Rambler Group проинвестирует сериал о приключениях Остапа Бендера
Новый сериал про приключения Остапа Бендера выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года, отметила Квашилава.
Обновлено в 01:23
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Экс-замглавы Оренбурга осужден на 2,5 года колонии
«Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в органах местного самоуправления на срок три года»,– говорится в сообщении.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ
Позже в МЧС сказали, что пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ.
Обновлено в 04:26
Политика
Акция в поддержку журналистов телеканала NewsOne проходит в Киеве
Мероприятие в поддержку журналистов украинского телеканала NewsOne, против которого было возбуждено уголовное дело из-за намерения провести телемост с Россией, проходит в Киеве.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Кино
Актриса «Очень странных дел» снимется в кинокомиксе Marvel
Обновлено в 05:08
Футбол
Дани Алвес может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»
Как сообщает Globo Esporte, следующим клубом 36-летнего футболиста может стать «Манчестер Сити».
Обновлено в 05:17
Футбол
Габулов подал в отставку с поста министра спорта Северной Осетии
«Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Габулов написал заявление об отставке», — приводит слова пресс-службы региона РИА Новости.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ
Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Подмосковье 18-летний парень до смерти забил сына
По подозрению в жестоком избиении задержан отец ребенка, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Задержан заместитель главы Пенсионного фонда
Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий Иванову.
Обновлено в 04:41
Общество
Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд
Обновлено вчера в 10:53
Финансы
Курс доллара опустился ниже 63 рублей
В последний раз доллар находился ниже отметки в 63 рубля 2 июля текущего года. Курс евро опустился на 13 копеек и составил 70,96 рубля.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Жанна Бадоева обратилась в клинику пластической хирургии в Корее
Недавно ведущая шоу «Жизнь других» побывала в Корее. Там Жанна Бадоева посетила клинику пластической хирургии, расположенную на 22 этажах.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
Трое детей погибли во время пожара в частном доме в Новосибирской области, сообщил 11 июля портал ngs.ru.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции
Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.
Обновлено в 00:00
Религия
В Москву привезут мощи Петра и Февронии
В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:17
Политика
Арестованного Воробьева исключили из списка помощников полпреда
Арестованный по подозрению в государственной измене Александр Воробьев больше не значится среди помощников полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
Обновлено в 04:40
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Наука
Один из самых громких звуков в океане издает небольшой червь
Японские и канадские учёные с удивлением обнаружили, что изучаемый ими морской червь способен издавать звуки, да ещё и удивительно громкие.
Обновлено вчера в 04:30
Кино
Умер звезда «Этой страны» Майл Слеггс
Британский актер Майкл Слеггс умер на 34-м году жизни. Он умер у себя дома, где ему предоставлялась паллиативная помощь.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Великобритании мужчина пытался пробраться в спальню королевы
Вероятно, мужчина вдохновился поступком Майкла Фагана, который в 1982 году смог дважды попасть в спальню Елизаветы II и даже немного с ней поговорить.
Обновлено в 02:54