Футбол

Полузащитник «Урала» арендован швейцарским клубомЧемпионат 03:02

Полузащитник «Урала» Марко Араторе продолжит карьеру в швейцарском клубе «Лугано». Футболист будет выступать в этой команде на правах аренды до конца сезона-2019/20.
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«Урал» отдал Араторе в аренду в «Лугано»

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Полузащитник «Урала» перешел в швейцарский клуб

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Хавбек «Урала», который ранее играл за «Санкт-Галлен», будет выступать на правах аренды за «Лугано»

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Полузащитник «Урала» арендован швейцарским клубом

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«Урал» отдал Араторе в аренду «Лугано»

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