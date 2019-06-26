Футбол

«Урал» одержал волевую победу над румынской «Астрой»Матч ТВ 08:22

В контрольном матче «Урал» одержал победу над румынской «Астрой», пропустив первым. Матч проходил в словенском Мариборе.
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«Урал» обыграл румынскую «Астру» в контрольном матче

Sport24.ru08:16

Футболисты «Урала» одержали трудную волевую победу в первом матче перед новым сезоном

Накануне.Ru08:31

ФК «Урал» сегодня сыграет с румынской «Астрой»

Областная газета05:23

«Урал» одержал волевую победу над румынской «Астрой»

Sportbox.RU08:22

«Урал» одержал волевую победу над румынской «Астрой»

Матч ТВ08:22

«Урал» обыграл «Астру» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс07:59

«Урал» в товарищеском матче обыграл румынскую «Астру»

Bookmaker-ratings.ru07:56
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 20:21, Вашингтон
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
Политика

ПАСЕ вернула российской делегации все полномочия

Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) восстановлены в полном объеме.
Обновлено в 12:03
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено в 19:11
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» на встрече в Австрии

В матче со «Спартаком» «Ростов» одержал победу. Игра проходила в рамках предсезонного турнира Кубка Париматч Премьер.
Обновлено в 14:21
Общество

Reuters сообщил об атаках китайских хакеров на крупнейшие IT-компании

Хакеры китайской группировки Cloud Hopper провели масштабные кибератаки на 8 крупных мировых IT-компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, связанные с расследованием деятельности группировки.
Обновлено в 09:52
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Бритни Спирс показала фигуру в купальнике

Папарацци удалось сделать несколько снимков. В тот день знаменитость вышла в розовом купальнике с леопардовой отделкой.
Обновлено в 17:00
Общество

Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия

Обновлено в 17:38
Музыка

Трагически погиб бывший гитарист группы «Песняры»

Погиб Ивановский 24 июня в возрасте 59 лет.
Обновлено в 05:28
Авто

В России названы города с самым большим количеством автомобилей

Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.
Обновлено в 10:18
Политика

Мадуро: участники попытки переворота в Венесуэле пойманы

Обновлено в 19:20
Политика

КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров

Наоборот, избранные мэры чаще подвергаются уголовному преследованию, как «более независимые», выяснил эксперт.
Обновлено в 16:25
Происшествия

В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Происшествия

РБК: начальник УВД по ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, заместитель главы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 12:20
Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Политика

Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали

Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения «Парус» Юрий Кот.
Обновлено в 19:51
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено в 08:37
Политика

Зеленский назначил постпреда по Крыму

Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Участник акций в Тбилиси взял в заложники сотрудницу магазина

Полиция Грузии задержала 32-летнего мужчину, который после участия в акциях протеста в Тбилиси ворвался в магазин техники и взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 19:06
Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя

Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города.
Обновлено в 12:34
Здоровье

Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников

Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО.
Обновлено в 15:06
Авто

Dodge тизером анонсировал новую модель в исполнении SRT

Оказывается, они были правдивы, так как Dodge только что выпустила короткий видео-тизер, демонстрирующий новую версию Charger.
Обновлено в 08:53
Наука

Ученые: Чем больше дети занимаются музыкой, тем лучше они учатся

Многие обыватели и ученые зачастую отмечают, что дети, у которых есть способности в области музыки, в то же время талантливы и в математике, и наоборот.
Обновлено в 15:16
Экономика

Сколково поставило «Россетям» продукции стартапов на 700 млн рублей

Фонд "Сколково" в 2018 году поставил группе компаний "Россети" инновационную продукцию на сумму более 700 млн рублей, сообщили в холдинге.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Возгорание кровли рынка в саратовском Энгельсе локализовали

Пожарные в среду локализовали возгорание кровли рынка в городе Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 13:14
Общество

Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней

Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 06:39
Политика

Гидролог предложил разобрать Крымский мост

Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.
Обновлено в 08:43
Футбол

Паредес не собирается уходить из «ПСЖ»

Обновлено в 19:05
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