Футбол
«Урал» одержал волевую победу над румынской «Астрой»Матч ТВ 08:22
В контрольном матче «Урал» одержал победу над румынской «Астрой», пропустив первым. Матч проходил в словенском Мариборе.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:43, Вашингтон
Гаджеты
Xiaomi начала продавать в России телевизоры. Самый дешевый стоит 10 тысяч рублей
Обновлено в 09:27
Общество
Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом»
Бари Алибасов представил неопровержимые доказательства перенесенного им отравления и пребывания в больнице.
Обновлено в 05:45
Политика
Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках
Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 09:16
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Спорт
МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса
Международный олимпийский комитет сегодня во время 134-й сессии утвердил лишение статуса признания Международную ассоциацию бокса (AIBA).
Обновлено в 05:03
Общество
Совфед разрешил выращивать опийный мак для производства обезболивающих
Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который разрешает выращивать в РФ наркосодержащие растения, в частности опийный мак, для производства обезболивающих лекарств.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России
Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Футбол
Кононов рассказал, когда «Спартак» выберет нового капитана
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал, когда в команде будет выбран новый капитан.
Обновлено в 09:01
Политика
Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным
Обновлено в 09:06
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Крыму два десантника погибли после прыжка с парашютом
Двое военнослужащих воздушно-десантных войск погибли в Крыму при выполнении прыжков с парашютом.
Обновлено в 04:12
Общество
Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублей
Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства.
Обновлено в 06:05
Политика
Медведев поддержал конфискацию машин у пьяных водителей
В новом КоАП можно предусмотреть возможность конфискации автомобиля, водитель которого совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:16
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Политика
Басилашвили высказался о конфликте России и Грузии
Плохие люди есть и в Грузии, и в России. Такого мнения придерживается народный артист СССР Олег Басилашвили.
Обновлено в 08:54
Футбол
РФС утвердил новый формат лимита на легионеров
Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Политика
В ПАСЕ поставили условия России для возвращения
Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Политика
Восемь Зеленских зарегистрировались на выборы в Раду
На одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную раду, которые пройдут в конце июля нынешнего года, зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
Обновлено в 07:58
Транспорт
Российских водителей могут лишить прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
РПЦ предложила закрепить права эмбриона в законодательстве
Право на человеческую идентичность, на жизнь и развитие предложено законодательно закрепить за человеческим эмбрионом в проекте документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», разработанном Межсоборным присутствием Русской православной церкви.
Обновлено в 08:34
Происшествия
СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова
Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Обновлено в 06:39
Кино
Скончался актер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Кабмин согласовал кандидатуры новых украинских губернаторов
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 июня, согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
СКР возбудил дела по фактам обстрела жителей Донбасса
Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по фактам обстрелов украинскими военными жителей Донбасса.
Обновлено в 03:41
Музыка
Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 03:48