Футбол

«Урал» одержал волевую победу над румынской «Астрой»Матч ТВ 08:22

В контрольном матче «Урал» одержал победу над румынской «Астрой», пропустив первым. Матч проходил в словенском Мариборе.
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«Урал» обыграл румынскую «Астру» в контрольном матче

Sport24.ru08:16

Футболисты «Урала» одержали трудную волевую победу в первом матче перед новым сезоном

Накануне.Ru08:31

ФК «Урал» сегодня сыграет с румынской «Астрой»

Областная газета05:23

«Урал» одержал волевую победу над румынской «Астрой»

Sportbox.RU08:22

«Урал» одержал волевую победу над румынской «Астрой»

Матч ТВ08:22

«Урал» обыграл «Астру» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс07:59

«Урал» в товарищеском матче обыграл румынскую «Астру»

Bookmaker-ratings.ru07:56
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:43, Вашингтон
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Xiaomi начала продавать в России телевизоры. Самый дешевый стоит 10 тысяч рублей

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Общество

Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом»

Бари Алибасов представил неопровержимые доказательства перенесенного им отравления и пребывания в больнице.
Обновлено в 05:45
Политика

Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 09:16
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Спорт

МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса

Международный олимпийский комитет сегодня во время 134-й сессии утвердил лишение статуса признания Международную ассоциацию бокса (AIBA).
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Общество

Совфед разрешил выращивать опийный мак для производства обезболивающих

Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который разрешает выращивать в РФ наркосодержащие растения, в частности опийный мак, для производства обезболивающих лекарств.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Жительница Саратовской области умерла после укуса змеи на кладбище

Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России

Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Футбол

Кононов рассказал, когда «Спартак» выберет нового капитана

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал, когда в команде будет выбран новый капитан.
Обновлено в 09:01
Политика

Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным

Обновлено в 09:06
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено в 08:37
Происшествия

В Крыму два десантника погибли после прыжка с парашютом

Двое военнослужащих воздушно-десантных войск погибли в Крыму при выполнении прыжков с парашютом.
Обновлено в 04:12
Общество

Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублей

Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства.
Обновлено в 06:05
Политика

Медведев поддержал конфискацию машин у пьяных водителей

В новом КоАП можно предусмотреть возможность конфискации автомобиля, водитель которого совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:16
Игры

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Авто

Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер

Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Политика

Басилашвили высказался о конфликте России и Грузии

Плохие люди есть и в Грузии, и в России. Такого мнения придерживается народный артист СССР Олег Басилашвили.
Обновлено в 08:54
Футбол

РФС утвердил новый формат лимита на легионеров

Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Политика

В ПАСЕ поставили условия России для возвращения

Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Обновлено в 04:39
Политика

Восемь Зеленских зарегистрировались на выборы в Раду

На одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную раду, которые пройдут в конце июля нынешнего года, зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
Обновлено в 07:58
Транспорт

Российских водителей могут лишить прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Общество

РПЦ предложила закрепить права эмбриона в законодательстве

Право на человеческую идентичность, на жизнь и развитие предложено законодательно закрепить за человеческим эмбрионом в проекте документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», разработанном Межсоборным присутствием Русской православной церкви.
Обновлено в 08:34
Происшествия

СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова

Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

Обновлено в 06:39
Кино

Скончался актер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие

Зеленский приказал перевести украинскую армию на стандарты НАТО

Обновлено в 08:10
Политика

Кабмин согласовал кандидатуры новых украинских губернаторов

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 июня, согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

СКР возбудил дела по фактам обстрела жителей Донбасса

Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по фактам обстрелов украинскими военными жителей Донбасса.
Обновлено в 03:41
Музыка

Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 03:48
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