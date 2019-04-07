Футбол

«Урал» одержал волевую победу над «Енисеем»Газета.Ru 09:10

Урал — Енисей
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Стефан Страндбург
13′
21′
Дмитрий Ятченко
25′
Дмитрий Торбинский
46′
Дмитрий Торбинский
Павел Комолов
58′
Артур Саркисов
Константин Савичев
63′
Александр Зотов
Петрюс Бумаль
Павел Погребняк
68′
Николай Димитров
72′
Николай Димитров
Марко Араторе
81′
83′
Олег Данченко
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
83′
84′
Олег Данченко
Михаил Костюков
Павел Погребняк
85′
Андрей Панюков
87′
90′+2′
Михаил Костюков
Встреча завершилась со счетом 3:2. Изначально "Енисей" одерживал победу благодаря реализованному пенальти Дмитрия Ятченко и оформленному голу Александра Зотова, однако потом "Урал" отыграл один мяч на 72-й минуте (Николай Димитров), следующий - за пять минут до конца основного времени (Павел Погребняк), и принесший победу - в следующей же атаке (Андрей Панюков).
Читать в источнике

Подробнее о событии

ФК «Енисей» упустил победу в матче с «Уралом»

Московский Комсомолец10:01

«Урал» — «Енисей» — 3:2, 7 апреля 2019, обзор, Погребняк забил первый гол

Чемпионат09:32

«Урал» одержал волевую победу над «Енисеем»

Газета.Ru09:10

«Урал» вырвал победу в матче с «Енисеем», уступая 2 мяча

Матч ТВ08:55

Гол Погребняка помог «Уралу» одержать волевую победу над «Енисеем» (видео голов)

Советский спорт08:54

«Урал» победил «Енисей», отыгравшись со счета 0:2

LiveSport.ru08:54

Матч-огонь. «Урал» вырвал победу у «Енисея» в концовке, проигрывая 0:2

Спорт-Экспресс08:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 20:25, Ашберн
Политика

В Британии создадут регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз

Независимый регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз создадут в Великобритании, сообщило министерство по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Соединенного Королевства.
Обновлено в 19:15
Армия и оружие

В армии Хафтара сообщили о продолжении наступления на Триполи

Обновлено в 14:04
Политика

ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Политика

Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг

В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:07
Шоу-бизнес

Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов

Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Новейший российский ударный беспилотник был замечен в Сирии

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в РФ – прим. ред.), продолжающие удерживать сирийскую провинцию Идлиб, заявили о том, что Россия задействовала для нанесения ударов по их позициям крупногабаритный ударный беспилотный летательный аппарат, опознанный боевиками как «Орион».
Обновлено в 02:05
Экономика

МКБ зашел в «Элекснет»

Банк может передать сети свои терминалы МКБ в конце 2018 года получил 49% в "Элекснете", сообщил "Ъ" источник в банке, а затем подтвердили в его пресс-службе.
Обновлено в 18:07
Футбол

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью

Обновлено в 14:35
Армия и оружие

В Минобороны России пройдет конкурс инновационных проектов «Прорыв в будущее»

Всего за три года проведения конкурса из различных городов России поступило около 200 работ, которые прошли конкурсный отбор и лучшие из них были рекомендованы к реализации в интересах создания новых, наиболее современных образцов вооружения и военной техники.
Обновлено в 18:34
Происшествия

Жители Самары наблюдали падение метеорита

Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.
Обновлено в 19:00
Хоккей

СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча

СКА обыграл ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:38
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 15:10
Политика

Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено в 19:16
Политика

Володин предложил Госдуме участвовать в назначении министров

Кандидатуры министров президенту предлагает председатель правительства.
Обновлено вчера в 09:17
Авто

Эксперты составили рейтинг лучших двигателей Toyota

Эксперты составили рейтинг лучших двигателей автопроизводителя Toyota.
Обновлено в 09:46
Хоккей

Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

Сотрудница ПФР незаконно начисляла 150-тысячную пенсию

Житель Воронежской области более двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей в месяц, которую ему начисляла дочь — сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР).
Обновлено в 19:38
Общество

В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходов

Обновлено в 13:02
Интернет

Названы способы увеличения скорости беспроводного интернета

Обновлено в 18:04
Политика

Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Канаде

В центре Монреаля прошел марш протеста против планов властей Квебека запретить госслужащим в рабочее время носить религиозные атрибуты одежды, сообщили СМИ.
Обновлено в 20:10
Наука

Останки крокодила возрастом 150 миллионов лет найдены в Германии

Специалисты из Шотландии, находящиеся на раскопках в южной части Германии, сделали удивительное открытие, обнаружив останки жившего 150 миллионов лет назад динозавра.
Обновлено 05 апреля в 12:10
Общество

Вешние воды: Что влияет на паводки в Якутии

Обновлено в 20:17
Музыка

Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено в 19:56
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Транспорт

Для автомобилистов могут появиться два новых налога

Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Наука

Раскол антарктического ледника Бранта объяснили естественными причинами

Обновлено вчера в 04:47
Политика

МИД Венгрии вызвал посла Украины

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
Обновлено в 17:46
Наука

Зрительная информация в памяти поблекла со временем

Яркость визуальной информации со временем стирается из памяти, выяснили американские ученые.
Обновлено 05 апреля в 07:30
Кино

Фильм "Шазам!" возглавил российский прокат по итогам выходных

Картина режиссеров Кевина Колша и Денниса Уидмайера, вышедшая в российском прокате 4 апреля, заработала 192,6 млн рублей.
Обновлено в 17:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное