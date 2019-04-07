Футбол
«Урал» одержал волевую победу над «Енисеем»Газета.Ru 09:10
Стефан Страндбург
|13′
|21′
Дмитрий Ятченко
|25′
Дмитрий Торбинский
|46′
Дмитрий Торбинский
Павел Комолов
|58′
Артур Саркисов
Константин Савичев
|63′
Александр Зотов
Петрюс Бумаль
Павел Погребняк
|68′
Николай Димитров
|72′
Николай Димитров
Марко Араторе
|81′
|83′
Олег Данченко
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
|83′
|84′
Олег Данченко
Михаил Костюков
Павел Погребняк
|85′
Андрей Панюков
|87′
|90′+2′
Михаил Костюков
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
8
Страндбург
19
Поляков
27
Меркулов
21
Араторе
88
Погребняк
10
Бикфалви
70
Жигулев
58
Эль-Кабир
20
Панюков
1
Нестеренко
3
Ятченко
63
Гаджибеков
13
Грицаенко
2
Кичин
77
Костюков
7
Зотов
5
Комолов
23
Сарр
17
Савичев
48
Кутьин
Енисей
Расстановка 4‑5‑1
Встреча завершилась со счетом 3:2. Изначально "Енисей" одерживал победу благодаря реализованному пенальти Дмитрия Ятченко и оформленному голу Александра Зотова, однако потом "Урал" отыграл один мяч на 72-й минуте (Николай Димитров), следующий - за пять минут до конца основного времени (Павел Погребняк), и принесший победу - в следующей же атаке (Андрей Панюков).
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Гол Погребняка помог «Уралу» одержать волевую победу над «Енисеем» (видео голов)
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