«Урал» одержал волевую победу над «Енисеем»Газета.Ru 09:10

Встреча завершилась со счетом 3:2. Изначально "Енисей" одерживал победу благодаря реализованному пенальти Дмитрия Ятченко и оформленному голу Александра Зотова, однако потом "Урал" отыграл один мяч на 72-й минуте (Николай Димитров), следующий - за пять минут до конца основного времени (Павел Погребняк), и принесший победу - в следующей же атаке (Андрей Панюков).

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