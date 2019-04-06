Футбол

«Урал» вырвал у «Енисея» победу в матче РПЛNews.ru 08:56

Урал — Енисей
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Стефан Страндбург
13′
21′
Дмитрий Ятченко
25′
Дмитрий Торбинский
46′
Дмитрий Торбинский
Павел Комолов
58′
Артур Саркисов
Константин Савичев
63′
Александр Зотов
Петрюс Бумаль
Павел Погребняк
68′
Николай Димитров
72′
Николай Димитров
Марко Араторе
81′
83′
Олег Данченко
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
83′
84′
Олег Данченко
Михаил Костюков
Павел Погребняк
85′
Андрей Панюков
87′
90′+2′
Михаил Костюков
Футболисты «Урала» победили «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Александр Зотов: «„Урал“ понесся вперед, перевернул всю игру с ног на голову»

Матч ТВ12:16

«Урал» победил «Енисей», отыгравшись со счета 0:2

LiveSport.ru08:54

«Урал» — «Енисей» — 3:2, 7 апреля 2019, обзор, Погребняк забил первый гол

Чемпионат09:32

Александр Зотов: «Сами не понимаем, что произошло»

Спорт-Экспресс11:37

Гол Погребняка помог «Уралу» одержать волевую победу над «Енисеем» (видео голов)

Советский спорт08:54

«Урал» — «Енисей» — 3:2. Видеообзор матча 22-го тура РПЛ

Sport24.ru09:35

«Урал» - «Енисей»: смогут ли «шмели» прервать неудачную серию?

Все про Спорт рувчера в 12:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Наука

«Ктулху» возрастом полмиллиарда лет найден в Китае

Обновлено в 07:42
Политика

Трамп обвинил команду Мюллера в незаконной передаче информации СМИ

Президент США Дональд Трамп обвинил команду спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера в незаконной передачи информации СМИ.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Политика

Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму

Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе в результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 11:32
Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

Обновлено в 07:03
Армия и оружие

Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео

Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Наука

Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством

Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Футбол

Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова

Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Тунисе

По меньшей мере пять человек погибли в аварии с участием туристического автобуса на западе Туниса.
Обновлено в 10:28
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Общество

В Омске детский паровозик проехался под песни Rammstein

Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты

Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Премьер Косово: Я лишь американский солдат, выполняющий приказы США

Глава правительства самопровозглашенного Косово Рамуш Харадинай, находящийся с визитом в Вашингтоне, в интервью местным СМИ открыто признался, что он американский солдат, а введенные Приштиной 100-процентные таможенные пошлины направлены "против интересов Сербии и России на Балканах".
Обновлено в 11:38
Хоккей

СКА победил ЦСКА и сравнял счёт в финале Западной конференции КХЛ

Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в шестом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:36
Политика

Готов на кровавые провокации: Порошенко обвинили в черном пиаре

Сила, в понимании Порошенко, означает готовность президента идти на все для достижения цели, включая кровавые провокации, заявил Клинцевич в "Фейсбуке".
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Журналист CNBC протестировал очки дополненной реальности для армии США

Обновлено в 06:23
Происшествия

На всей территории Судана отключили электричество

Электричество отключилось на всей территории Судана, заявило в воскресенье министерство водных ресурсов, мелиорации и электричества страны.
Обновлено в 11:44
Здоровье

Занимались самолечением: масштаб опасного заболевания в Сызрани растет

Только за последнюю неделю рост числа заболевших в Сызрани составил 270%. И ни одного легкого случая заболевания.
Обновлено в 02:07
Общество

ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной

Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ведомство не будет запрещать в СИЗО занятия йогой.
Обновлено в 09:33
Путешествия

Белоруссия открыла для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Обновлено в 07:47
Общество

В Екатеринбурге вновь проходит акция «Мы за сквер» возле Театра драмы

Жители уральской столицы вновь взялись за руки и пошли обнимать место, где планируют возвести иронично прозванный народом Храм-на-Драме.
Обновлено в 08:14
Наука

Ученые хотят хранить избытки зеленой энергии в виде метана

Одним из основных недостатков возобновляемых источников энергии является то, что cейчас не существует эффективного способа хранить избыточные мощности.
Обновлено вчера в 07:01
Шоу-бизнес

Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова родила третьего ребенка

33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в третий раз стала мамой.
Обновлено в 12:18
Гаджеты

Наконец-то! В Windows 10 можно будет отключать флешки без «безопасного извлечения»

Чтобы система успела завершить отложенную запись на внешнее устройство, необходимо было перед извлечением накопителя нажать кнопку «безопасное извлечение».
Обновлено в 04:15
Общество

В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек

Обновлено в 11:04
Авто

Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4

Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям

В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
Обновлено в 02:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное