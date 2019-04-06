«Урал» вырвал у «Енисея» победу в матче РПЛNews.ru 08:56

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«Урал» вырвал у «Енисея» победу в матче РПЛ

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Политика Трамп обвинил команду Мюллера в незаконной передаче информации СМИ Президент США Дональд Трамп обвинил команду спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера в незаконной передачи информации СМИ.

Армия и оружие Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.

Политика Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе в результате обстрела ополченцев.

Наука Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Происшествия Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Тунисе По меньшей мере пять человек погибли в аварии с участием туристического автобуса на западе Туниса.

Общество Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России «Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.

Армия и оружие Премьер Косово: Я лишь американский солдат, выполняющий приказы США Глава правительства самопровозглашенного Косово Рамуш Харадинай, находящийся с визитом в Вашингтоне, в интервью местным СМИ открыто признался, что он американский солдат, а введенные Приштиной 100-процентные таможенные пошлины направлены "против интересов Сербии и России на Балканах".

Хоккей СКА победил ЦСКА и сравнял счёт в финале Западной конференции КХЛ Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в шестом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Политика Готов на кровавые провокации: Порошенко обвинили в черном пиаре Сила, в понимании Порошенко, означает готовность президента идти на все для достижения цели, включая кровавые провокации, заявил Клинцевич в "Фейсбуке".

Шоу-бизнес Актрису Аллу Демидову госпитализировали Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".

Происшествия На всей территории Судана отключили электричество Электричество отключилось на всей территории Судана, заявило в воскресенье министерство водных ресурсов, мелиорации и электричества страны.

Здоровье Занимались самолечением: масштаб опасного заболевания в Сызрани растет Только за последнюю неделю рост числа заболевших в Сызрани составил 270%. И ни одного легкого случая заболевания.

Общество ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ведомство не будет запрещать в СИЗО занятия йогой.

Общество В Екатеринбурге вновь проходит акция «Мы за сквер» возле Театра драмы Жители уральской столицы вновь взялись за руки и пошли обнимать место, где планируют возвести иронично прозванный народом Храм-на-Драме.

Наука Ученые хотят хранить избытки зеленой энергии в виде метана Одним из основных недостатков возобновляемых источников энергии является то, что cейчас не существует эффективного способа хранить избыточные мощности.

Гаджеты Наконец-то! В Windows 10 можно будет отключать флешки без «безопасного извлечения» Чтобы система успела завершить отложенную запись на внешнее устройство, необходимо было перед извлечением накопителя нажать кнопку «безопасное извлечение».

Авто Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4 Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.