«Урал» вырвал у «Енисея» победу в матче РПЛNews.ru 08:56

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«Урал» вырвал у «Енисея» победу в матче РПЛ

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Общество ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ведомство не будет запрещать в СИЗО занятия йогой.

Экономика ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.

Армия и оружие В Таиланде начались совместные с США противолодочные учения В Таиланде начались совместные с США военные учения Guardian Sea, в ходе которых военно-морские силы отработают ведение боя с подводными лодками.

Происшествия Жители Самары засняли на видео падение метеорита Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.

Политика Порошенко позвал Зеленского на дебаты 14 апреля Действующий президент Укрраины пригласил зрителей и все телеканалы 14 апреля на стадион "Олимпийский", где состоятся его предвыборные дебаты с Владимиром Зеленским.

Происшествия В Москве задержаны двое граждан Великобритании Задержанные работали в Москве преподавателями английского языка. Задержание было осуществлено на Чистых Прудах.

Общество В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек Активисты общественного движения «Поморье — не помойка!» провели в центре Архангельска несанкционированный митинг против планов строительстве в области центра для переработки отходов из Москвы.

Общество В Петербурге рыбак поймал корюшку с обручальным кольцом Рыбак поделился фотографией в социальных сетях, где он якобы выловил корюшку с золотым кольцом внутри.

Шоу-бизнес Эвелину Бледанс растрогало поздравление «особенного» сына Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс на днях отметила свое 50-летие.

Политика Немецкий телеведущий рассказал о «вторжении» России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал о вторжении российских войск в Эстонию.

Хоккей СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ и сравняли счет в противостоянии.

Политика Трамп обвинил команду Мюллера в незаконной передаче информации СМИ Президент США Дональд Трамп обвинил команду спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера в незаконной передачи информации СМИ.

Политика Выпали в осадок: фильм о Приштине взбесил западную пропаганду Картина посвящена знаменитому броску на аэропорт Приштины в мае 1999 года российских военных под командованием Юнус-Бека Евкурова, нынешнего главы Ингушетии.

Политика В Госдуме назвали главное ожидание от выборов президента Украины Владимир Катенев заявил, что главным ожиданием от второго тура президентских выборов на Украине является нормализация отношений с Россией.

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Хоккей Кучеров прокомментировал свой рекорд результативности в НХЛ По итогам регулярного чемпионата, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» набрал 128 очков (41+87), превзойдя достижение Александра Могильного в сезоне-1992/93 (76+51).

Происшествия В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1 Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Шоу-бизнес Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.

Шоу-бизнес Актрису Аллу Демидову госпитализировали Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".

Политика Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.

Шоу-бизнес Волочкова после Собчак пригласила в гости Малахова Танцовщица Анастасия Волочкова пригласила в дом телеведущую Ксению Собчак и ответила на ее вопросы.