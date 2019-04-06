«Урал» одержал волевую победу над «Енисеем»Газета.Ru 09:10

Встреча завершилась со счетом 3:2. Изначально "Енисей" одерживал победу благодаря реализованному пенальти Дмитрия Ятченко и оформленному голу Александра Зотова, однако потом "Урал" отыграл один мяч на 72-й минуте (Николай Димитров), следующий - за пять минут до конца основного времени (Павел Погребняк), и принесший победу - в следующей же атаке (Андрей Панюков).

Спорт день за днем

Все про Спорт ру

Футбол Косту могут дисквалифицировать на 12 матчей за оскорбление арбитра 30-летний испанец был удален на 28-й минуте матча 31-го тура ла лиги против "Барселоны" (0:2) за оскорбление арбитра.

Гаджеты Fisker показал будущий кроссовер на новом тизере На первом тизере тоже был показан перед нового «зелёного» кроссовера, но с другого ракурса.

Происшествия Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.

Армия и оружие Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.

Происшествия Дацик проведет первый бой после освобождения 15 апреля Националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проведет первый поединок после выхода из тюрьмы 15 апреля.

Происшествия Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец» Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.

Происшествия Жители Самары засняли на видео падение метеорита В Самаре засняли яркую вспышку света, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, это было падение метеорита.

Единоборства Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.

Футбол Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи» Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.

Политика ЦИК Украины рассказал о последнем шансе Тимошенко попасть во второй тур выборов В ЦИК Украины пояснили, при каких обстоятельствах фамилия Тимошенко может быть включена в бюллетень во втором туре выборов президента Украины.

Технологии WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки По информации источников издания, в компании рассчитывают, что такой кабель будет пролегать вдоль западного, восточного и средиземноморского побережий Африки, соединяя таким образом несколько стран континента.

Религия Православные встречают Благовещение В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Политика Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе в результате обстрела ополченцев.

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Происшествия В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.

Хоккей Нападающий «Тампы» Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров признан второй звездой заключительного игрового дня в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Экономика ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.

Хоккей Гол СКА в ворота ЦСКА засчитали после 12-минутного видеопросмотра Арбитры засчитали гол нападающего петербургского СКА Никиты Гусева в ворота московского ЦСКА после 12-минутного видеопросмотра.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Игры В Mortal Kombat 11 добавят защиту Denuvo В Mortal Kombat 11 появится анти-пиратская защита Denuvo. Об этом стало известно со страницы игры в Steam.

Армия и оружие Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.

Политика Выпали в осадок: фильм о Приштине взбесил западную пропаганду Картина посвящена знаменитому броску на аэропорт Приштины в мае 1999 года российских военных под командованием Юнус-Бека Евкурова, нынешнего главы Ингушетии.

Политика Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов Глава Украины Петр Порошенко позвал своего соперника по президентской гонке — Владимира Зеленского — на дебаты 14 апреля.