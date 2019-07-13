Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли «Уфу» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Екатеринбурге встреча завершилась со счетом 3:2.

Происшествия В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих В результате ДТП четверо дорожных рабочих погибли, одного госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Экономика Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.

Общество Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.

Общество Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала, с чем связана массовая гибель пчел.

Политика Зеленский поручил обустроить границу с Крымом до декабря Как рассказал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, задача украинских властей - сделать так, что крымчане чувствовали, что "Европа начинается с Херсонщины", а для этого нужно обустроить пункты пропуска.

Политика Зеленский поведал о «главном оружии» и «образце несокрушимости» В своем поздравлении в "Фейсбуке" Зеленский пожелал режиссеру крепкого здоровья — это, по его словам, главное оружие Сенцова в его борьбе.

Футбол «Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции «Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.

Технологии В работе «Билайна» произошёл сбой Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Общество «Желтые жилеты» провели акцию протеста на Северном вокзале Парижа Участники движения "желтых жилетов" провели акцию протеста на Северном вокзале в десятом округе Парижа.

Транспорт Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.

Происшествия В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.

Политика В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Общество Горожане заметили военные самолеты в небе над Петербургом Сегодня днем жителей Петербурга испугали пролетевшие в небе военные самолеты и вертолеты. Фотографии и видео появились в социальных сетях.

Происшествия В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.

Происшествия В Саратовской области иномарка столкнулась с поездом на переезде Легковой автомобиль в субботу выехал на красный свет на переезд в Саратовской области, где столкнулся с поездом, в результате пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Технологии Нейросеть превратила Путин и Трампа в одного человека 3D-художник Александр Курт (Alexander Court) объединил Дональда Трампа и Владимира Путина в одного человека с помощью нейросетей.

Наука Впервые опубликован снимок квантовой запутанности Ученые из шотландского университета в Глазго провели уникальный эксперимент, благодаря которому они смогли «сфотографировать» квантовую запутанность.

Шоу-бизнес Нино Нинидзе ответила на слухи о связи с Максимом Виторганом Поздним вечером 9 июля в Сети появилась информация о предполагаемой связи 46-летнего Максима Виторгана с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.

Шоу-бизнес Рита Дакота выступила «за» разводы Певица Рита Дакота написала в Instagram о своем отношении к разводам.

Теннис Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.

Происшествия Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.

Экономика Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.