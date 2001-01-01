Футбол

«Урал» добился победы над «Уфой»Вести.Ru 11:33

Урал — Уфа
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Эрик Бикфалви
14′
Эрик Бикфалви
49′
58′
Дмитрий Сысуев
66′
Дмитрий Сысуев
Данила Емельянов
Андрей Панюков
Владимир Ильин
69′
72′
Каталин Карп
Оливье Тилль
76′
Андрей Козлов
80′
Азер Алиев
Николай Гиоргобиани
Отман Эль-Кабир
Юрий Бавин
80′
Юрий Бавин
81′
86′
Даниил Фомин
Андрей Егорычев
Артем Фидлер
90′
Субботнюю программу первого тура российской премьер-лиги открыл матч в Екатеринбурге, где местный "Урал" принимал "Уфу". Хозяева добились победы с результатом 3:2. Первый гол состоялся на 14 минуте.
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