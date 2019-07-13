Футбол

«Урал» обыграл «Уфу» в матче 1-го тура Премьер-ЛигиЧемпионат вчера в 11:24

Урал — Уфа
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Эрик Бикфалви
14′
Эрик Бикфалви
49′
58′
Дмитрий Сысуев
66′
Дмитрий Сысуев
Данила Емельянов
Андрей Панюков
Владимир Ильин
69′
72′
Каталин Карп
Оливье Тилль
76′
Андрей Козлов
80′
Азер Алиев
Николай Гиоргобиани
Отман Эль-Кабир
Юрий Бавин
80′
Юрий Бавин
81′
86′
Даниил Фомин
Андрей Егорычев
Артем Фидлер
90′
В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Уфу». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Урал» открыл сезон домашней победой над «Уфой». Лучшие моменты

Европейско-Азиатские новостивчера в 14:36

Егорычев рассказал об адаптации к новой позиции

Спорт-Экспресс02:15

Дубль Бикфалви и гол Бавина после выхода на замену — в обзоре «Урал» — «Уфа»

Чемпионатвчера в 17:05

«Уфа» начала новый сезон с поражения в Екатеринбурге

ProUfu.ruвчера в 12:38

Бавин забил победный гол «Уфе», проведя на поле меньше минуты

Sport24.ru02:27

Бикфалви – лучший игрок матча «Урал» – «Уфа»

Советский спортвчера в 12:40

РПЛ. «Урал» обыграл «Уфу». У Бикфалви дубль

Бомбардир.рувчера в 11:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Шоу-бизнес

«В бане стоило бы прикрыться»: Лопырева оценила фигуру Собчак

Обновлено 12 июля в 23:42
Шоу-бизнес

Виктор Литвинов: «Я стал неинтересен Тане»

Обновлено в 03:00
Политика

Немецкий врач рассказал о болезни Меркель

Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке назвал предположительный диагноз канцлера Германии Ангелы Меркель, проанализировав видео с приступами дрожи у политика.
Обновлено в 01:16
Экономика

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено 12 июля в 22:12
Авто

Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие

Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

Обновлено вчера в 04:31
Происшествия

В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям

Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
Обновлено в 02:47
Космос

NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок Curiosity

NASA опубликовало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса камерой HiRISE, которая установлена на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
Обновлено в 00:45
Кино

Умерла актриса из сериала «Стартрек»

Обновлено вчера в 19:49
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Наука

Ученые объяснили, почему люди иной расы кажутся нам «на одно лицо»

Обновлено 12 июля в 02:04
Общество

«Дело блогерш-убийц»: счет жертв пошел на сотни тысяч

На этой неделе передовую Данию потрясло сообщение одной из самых известных персон страны — о том, что она намерена свести счеты с жизнью.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергии

Стоит отметить, что Нью-Йорк уже не в первый раз остаётся без света — 42 года назад в результате крупной аварии в нью-йоркской энергосистеме был обесточен практически весь город.
Обновлено в 02:57
Кино

Компания Apple представит сериал-конкурент «Игры престолов»

В компании Apple решили создать конкурента культового сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 23:01
Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала фигуру в купальнике

Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите

Обновлено вчера в 10:26
Космос

Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу

Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела.
Обновлено 11 июля в 04:46
Футбол

Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено вчера в 19:54
Футбол

Хамес Родригес может перейти в «Атлетико»

Обновлено в 03:35
Футбол

Дембеле не намерен переходить в «Баварию»

Вингер Усман Дембеле не намерен покидать «Барселону» в это межсезонье.
Обновлено в 03:12
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

Обновлено вчера в 07:25
Политика

Конгресс США одобрил введение санкций против госдолга России

Палата представителей конгресса США одобрила введение санкций в отношении российского суверенного долга.
Обновлено 12 июля в 00:48
Транспорт

В Краснодаре прошел митинг против подорожания проезда

Обновлено вчера в 12:46
Общество

Погода в Тюмени 14 июля: в воскресенье будет пекло

В Тюмени сегодня, 14 июля, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами С-400

Обновлено вчера в 06:10
Общество

Ураган «Барри» обрушился на Луизиану

Ураган «Барри» обрушился на берег Луизианы (США). Об этом информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне

Обновлено вчера в 22:40
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное