Футбол
«Урал» одержал победу над «Уфой»Свободная Пресса 11:47
Эрик Бикфалви
|14′
Эрик Бикфалви
|49′
|58′
Дмитрий Сысуев
|66′
Дмитрий Сысуев
Данила Емельянов
Андрей Панюков
Владимир Ильин
|69′
|72′
Каталин Карп
Оливье Тилль
|76′
Андрей Козлов
|80′
Азер Алиев
Николай Гиоргобиани
Отман Эль-Кабир
Юрий Бавин
|80′
Юрий Бавин
|81′
|86′
Даниил Фомин
Андрей Егорычев
Артем Фидлер
|90′
Урал
Расстановка 3‑5‑2
31
Годзюр
27
Меркулов
15
Кулаков
3
Ароян
8
Емельянов
10
Бикфалви
2 ×
13
Бумаль
57
Фидлер
6
Аугустыняк
14
Бавин
11
Ильин
1
Чернов
33
Сухов
3
Аликин
55
Табидзе
5
Йокич
17
Гиоргобиани
74
Фомин
10
Тилль
23
Емельянов
99
Козлов
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 4‑4‑2
В матче первого тура чемпионата России екатеринбургский «Урал» в родных стенах переиграл «Уфу». Встреча завершилась победой «шмелей» со счётом 3:2. Счёт в матче «Урал» открыл на 16-й минуте после точного удара Эрика Бикфалви.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:03, Вашингтон
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Политика
Слуцкий прокомментировал поставки С-400 в Турцию
Системы С-400 в ближайшее время будут поставляться не только в Турцию, но и в другие страны региона, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 13:18
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено в 14:04
Происшествия
Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности
Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Итальянскому велогонщику проткнуло легкое куском древесины на ЧЕ
Гоббо упал вместе с несколькими другими гонщиками, педаль его велосипеда вошла в трек, отщепился кусок покрытия более полуметра длиной, который пробил бок гонщика и проткнул легкое.
Обновлено в 11:59
Происшествия
На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено в 18:23
Кино
Фильм Балагова «Дылда» удостоен премии на кинофестивале в Армении
Картина российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" стала обладателем "Серебряного абрикоса" на завершившемся в субботу в Армении международном кинофестивале "Золотой абрикос".
Обновлено в 18:20
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Обновлено в 18:46
Политика
США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400
США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.
Обновлено в 17:35
Автоспорт
Валттери Боттас выиграл четвертую квалификацию в сезоне «Формулы-1»
Квалификация Гран-при Великобритании — десятого этапа чемпионата мира «Формулы-1» — завершилась победой финского пилота Mercedes Валттери Боттаса.
Обновлено в 10:47
Происшествия
В Афганистане три боевика напали на гостиницу
Обновлено в 06:58
Игры
Возможно, Luigi’s Mansion 3 выйдет в октябре
Официальная информация пока гласит, что Luigi's Mansion 3 выйдет в 2019 году только для Switch.
Обновлено в 04:11
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено вчера в 15:22
Технологии
Китайские абитуриенты получили необычные письма о зачислении в вузы
Китайские вузы начали отправлять абитуриентам средних школ извещения о зачислении, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала фигуру в купальнике
Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено в 13:00
Авто
LADA Largus подорожала за два года на 61 тысячу рублей
Специалисты сайта «Цена Авто» провели исследование, в рамках которого изучили изменение стоимости LADA Largus за последние два года.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Разин объяснил, почему его не зовут на шоу «Секрет на миллион»
Андрей Разин не первый раз нелицеприятно высказывается о ведущей шоу «Секрет на миллион».
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес
Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе
Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков
Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
Обновлено в 06:57
Наука
Терагерцовый лазер впервые не потребовал криогенного охлаждения
Одним из перспективных источников мощного терагерцового излучения является квантово-каскадный лазер (ККЛ) — разновидность полупроводникового генератора когерентных волн, впервые реализованного в 1994 году.
Обновлено вчера в 12:19
Общество
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Футбол
Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»
Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено в 14:23
Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Буйнов высказался о скандале из-за гримерки Лободы
Сегодня в СМИ обсуждают новый скандал с участием певицы Светланы Лободы.
Обновлено в 09:59
Общество
В Петербурге покажут спектакль в поддержку сестер Хачатурян
Обновлено в 19:58
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
С 14-ти до 16-ти лет дети могут привлекаться для выполнения легкого труда без вреда здоровью и с разрешения органов опеки, в более раннем возрасте школьники имеют право работать в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях.
Обновлено в 07:57