Футбол

«Урал» одержал победу над «Уфой»Свободная Пресса 11:47

Урал — Уфа
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Эрик Бикфалви
14′
Эрик Бикфалви
49′
58′
Дмитрий Сысуев
66′
Дмитрий Сысуев
Данила Емельянов
Андрей Панюков
Владимир Ильин
69′
72′
Каталин Карп
Оливье Тилль
76′
Андрей Козлов
80′
Азер Алиев
Николай Гиоргобиани
Отман Эль-Кабир
Юрий Бавин
80′
Юрий Бавин
81′
86′
Даниил Фомин
Андрей Егорычев
Артем Фидлер
90′
В матче первого тура чемпионата России екатеринбургский «Урал» в родных стенах переиграл «Уфу». Встреча завершилась победой «шмелей» со счётом 3:2. Счёт в матче «Урал» открыл на 16-й минуте после точного удара Эрика Бикфалви.
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