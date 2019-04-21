Футбол

«Урал» обыграл «Рубин» в матче РПЛКоммерсантъ 11:45

Урал — Рубин
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Андрей Егорычев
1′
4′
Дмитрий Полоз
11′
Хорен Байрамян
19′
Данил Степанов
Петрюс Бумаль
Эрик Бикфалви
53′
Павел Погребняк
Роман Емельянов
66′
66′
Евгений Башкиров
Павел Могилевец
72′
Вячеслав Подберезкин
Роман Акбашев
79′
Дмитрий Полоз
Александр Бухаров
81′
Александр Бухаров
Эрик Бикфалви
85′
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
85′
Футболисты екатеринбургского «Урала» победили казанский «Рубин» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Екатеринбурге встреча завершилась со счетом 2:1. Голы забили Андрей Егорычев (1), Эрик Бикфалви (86) — Дмитрий Полоз (4).
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