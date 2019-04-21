«Урал» обыграл «Рубин» в матче РПЛКоммерсантъ 11:45

Футболисты екатеринбургского «Урала» победили казанский «Рубин» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Екатеринбурге встреча завершилась со счетом 2:1. Голы забили Андрей Егорычев (1), Эрик Бикфалви (86) — Дмитрий Полоз (4).

Политика Порошенко признал поражение на выборах Петр Порошенко, который, по данным экзитполов, во втором туре выборов президента Украины уступает кандидату от партии «Слуга народа» Владимиру Зеленскому, призвал свою команду «никогда не сдаваться».

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Политика Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший по предварительным данным победу во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Политика На выборы президента Украины пришла почти половина избирателей Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обновила данные по явке избирателей на второй тур выборов президента страны.

Политика Официальные данные экзит-полов: Зеленский выиграл президентские выборы Сенсации не произошло - выборы президента Украины выиграл, согласно данным экзит-полов, актер Владимир Зеленский.

Политика 19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).

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