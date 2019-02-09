Футбол

«Урал» обыграл «Палангу» на кипрском сбореSport24.ru 10:17

«Урал» провел контрольный матч против литовской «Паланги». Встреча состоялась на Кипре и завершилась победой екатеринбургского клуба (2:0). Все два мяча были забиты после перерыва.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Урал» победил «Палангу» благодаря голам Данцева и Панюкова

Спорт-Экспресс10:14

«Урал» победил литовский клуб на Кипре

Sportbox.RU10:41

«Урал» обыграл «Палангу» на кипрском сборе

РИА Новости10:23

«Урал» обыграл «Палангу» на кипрском сборе

Sport24.ru10:17

«Урал» победил литовский клуб на Кипре

Матч ТВ10:41

«Урал» в контрольном матче обыграл ФК «Паланга»

Soccer.ru09:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 11:38, Ашберн
Происшествия

Самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьево

Обновлено в 08:57
Гаджеты

Названы смартфоны с самым мощным излучением

Эксперты немецкой компании Statista назвали смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 09:36
Общество

Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей

Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

«Летающий радар» А-100 совершил первый полет

"Летающий радар" А-100, превосходящий по своим техническим характеристикам отечественные и зарубежные аналоги, приступил к летным испытаниям, сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Эксперт прокомментировал беспорядки на акции «жёлтых жилетов»

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в разговоре с RT прокомментировал субботнюю акцию «жёлтых жилетов» в Париже, в ходе которой один из участников получил серьёзное ранение в результате взрыва гранаты.
Обновлено в 11:12
Происшествия

В Киеве около 40 человек попытались штурмовать управление полиции

Обновлено в 10:32
Армия и оружие

Швеция заявила о создании «истребителя-убийцы» российских Су

Стокгольм создал истребитель Saab Gripen E, который способен "уничтожить" российские военные самолеты серии "Су" - заявил командующий военно-воздушными силами Швеции Матс Хельгессон на предпродажной презентации истребителя в Финляндии.
Обновлено в 04:31
Культура

Разин не верит в естественную причину смерти Децла

Обновлено в 11:23
Происшествия

Суд продлил срок задержания аспиранту МГУ Азату Мифтахову

Головинский суд Москвы продлил срок задержания аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, освобожденного по делу об изготовлении взрывчатки и задержанного по делу о хулиганстве.
Обновлено в 09:21
Гаджеты

Раскрыты цена и характеристики новых iPhone

Обновлено в 10:58
Политика

В МИД назвали условие транзита газа через Украину

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но на своих условиях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:45
Общество

Немцы смели весь товар в российском магазине в Германии

Обновлено в 06:23
Здоровье

Названы пять простых способов оздоровить кишечник

Обновлено в 04:05
Политика

Шведский журналист обвинил Украину в инциденте в Керченском проливе

Шведский журналист Стефан Линдгрен заявил, что действия России во время инцидента в Керченском проливе были легитимными.
Обновлено в 10:57
Общество

В Петербурге чиновников вывели на улицы убирать снег и лед

Обновлено в 07:06
Политика

Порошенко скрыл от ЦИК судно и земельный участок

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины в ходе проверки декларации о доходах Петра Порошенко как кандидата в президенты страны обнаружила ряд нарушений.
Обновлено в 07:45
Происшествия

В Новгородской области машина с мужчиной и ребёнком ушла под лёд

Обновлено в 09:43
Общество

Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети

Обновлено вчера в 03:17
Политика

Зеленский устроил во Львове перепалку с ветеранами АТО

Обновлено в 02:23
Авто

Эксперты назвали ТОП-5 доступных внедорожников для охоты и рыбалки

Для любителей ездить на охоту либо рыбалку специалисты рекомендуют использовать внедорожник с полным приводом.
Обновлено в 02:41
Кино

Российского актера Петра Зайченко госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 10:00
Авто

Lada Granta получила новую модификацию

АВТОВАЗ подготовил несколько модификаций модели Lada Granta для коммерческих нужд — бортовую платформу, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова.
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия

В результате конфликта в колонии в Самаре пострадали 15 человек

Обновлено вчера в 14:33
Общество

«Марсианская» песчаная буря на юге Австралии попала на видео

В Сети появилось видео песчаной бури на юго-востоке Австралии, окрасившую местность в красноватый цвет.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В лондонском зоопарке редкий суматранский тигр убил свою невесту

Обновлено вчера в 19:45
Общество

Украинский «сын маминой подруги» объяснил фото с четырьмя айфонами

Житель Киева Александр Гладко, ставший новым интернет-мемом из-за фотографии с четырьмя смартфонами IPhone, объяснил свое увлечение гаджетами Apple.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Кража спирта из перевернувшейся в Казахстане цистерны попала на видео

Обновлено в 05:12
Авто

Назван ТОП-5 самых удобных моделей авто для рынка РФ

Эксперты назвали ТОП-5 самых удобных автомобилей для российского рынка, при этом во внимание принималось мнение автовладельцев.
Обновлено в 06:41
Спорт

Российские биатлонисты выиграли бронзу в эстафете на Кубке мира

Сборная России показала третий результат в эстафете на этапе Кубка мира в Канаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 16:02
Авто

Ford поднял цены на семейство Ford Focus и кроссовер Kuga

Обновлено в 08:10
ещё по теме
Андрей Владимирович Панюков
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» Санкт-Петербург, выступающий на правах аренды за «Урал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Алексеевич Данцев
Российский футболист
Российский футболист, защитник клуба «Урал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное