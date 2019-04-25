Футбол

«Урал» обыграл «Крылья Советов» в СамареМатч ТВ 13:22

Екатеринбургский «Урал» в гостях оказался сильнее самарских «Крыльев Советов» в матче 25-го тура чемпионата России. Единственный мяч во встрече с пенальти забил Отман Эль-Кабир. Победа позволила команде Дмитрия Парфенова набрать 33 очка и подняться на 10-е место.
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«Крылья Советов» уступили екатеринбургскому «Уралу» в домашней игре

63.ru13:35

Матч «Крылья Советов» - «Урал» будет судить Алексей Матюнин

Волга Ньюс22 апреля в 01:45

«Урал» на выезде одержал победу над «Крыльями Советов»

Советский спорт13:23

«Урал» обыграл «Крылья Советов» в Самаре

Матч ТВ13:22

«Крылья Советов» проиграли «Уралу» 0:1: обзор матча 25 тура РПЛ 25 апреля 2019

КП - Самара13:39

«Урал» на выезде обыграл «Крылья Советов»

Чемпионат13:23

«Урал» в гостях взял верх над «Крыльями Советов»

Газета.Ru13:35
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 16:51, Ашберн
Энергетика

Польша приостановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Обновлено вчера в 20:14
Кино

Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»

Главную награду Международного московского кинофестиваля получил фильм из Казахстана «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова.
Обновлено в 13:36
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Происшествия

Нурмагомедов отреагировал на смерть отца бойца MMA от рук полицейских

Обновлено в 03:52
Наука

Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин

Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Политика

Рада приняла закон об использовании украинского языка

Законопроект подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.
Обновлено в 03:57
Спорт

Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов

Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Культура

В архиве Энтони Берджесса нашли продолжение романа «Заводной апельсин»

В Манчестере (Великобритания) нашли продолжение романа Энтони Бёрджесса "Заводной апельсин".
Обновлено в 10:15
Происшествия

На проспекте Художников сбили девочку на самокате

На перекрестке проспекта Художников и Поэтического бульвара под иномарку попала десятилетняя девочка.
Обновлено в 16:26
Здоровье

В Подмосковье половина контейнерных площадок приведена к стандарту

Половина контейнерных площадок для мусора в Московской области оборудованы в соответствии с требуемым стандартом, заявил начальник управления по обращению с отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Алексей Меньшов.
Обновлено 23 апреля в 10:21
Шоу-бизнес

Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России

Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.
Обновлено в 01:56
Энергетика

«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту

«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 14:29
Гаджеты

«Телефон-банан» Nokia 8110 4G получил поддержку WhatsApp и Facebook

«Телефон-банан» Nokia 8110 4G получил поддержку приложений WhatsApp и Facebook.
Обновлено в 16:37
Наука

В Андах нашли окаменелых «химер» мелового периода

Новый вид получил имя Callichimaera perplexa, что можно перевести как «загадочная красивая химера».
Обновлено в 02:43
Футбол

6 мая пройдет последнее заседание по делу Кокорина и Мамаева

6 мая в Пресненском суде Москвы состоится заключительное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 15:39
Общество

Россиянам могут запретить ввозить из-за границы пармезан и хамон

Национальная мясная ассоциация написала письмо российскому вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить ввозить в страну мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе.
Обновлено в 01:46
Космос

Система очистки воздуха на МКС дала сбой

Обновлено в 16:17
Экономика

Облправительство помогает «Тролзе» переговорами и обращениями

Правительство Саратовской области отчиталось о мерах, принимаемых для помощи проблемному энгельсскому заводу «Тролза», который, по данным профсоюза предприятия, через два месяца может прекратить существование.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан

По информации Publika, самолет запросил у Молдавии разрешение совершить полет над воздушным пространством страны и сделать посадку в аэропорту Кишинева, однако им было отказано из-за отсутствия необходимых для этого документов.
Обновлено в 14:12
Политика

ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНР

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, которые приобретут российское гражданство.
Обновлено в 15:51
Футбол

«Спартак» разгромно проиграл тульскому «Арсеналу»

Обновлено в 15:29
Общество

Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола

Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Происшествия

В США пассажиры самолета оказались в больнице из-за вони на борту

Напомним, в марте текущего года лайнер авиакомпании United Airlines также совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 16:02
Музыка

Группа «Любэ» выпустила клип на песню про Крымский мост

Российская музыкальная группа «Любэ» выпустила песню «По мосту» и видеоклип к ней, посвященные Крымскому мосту.
Обновлено в 04:36
Политика

Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Общество

Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

Обновлено в 08:28
Кино

Минкульт объяснил перенос показа фильма «По воле Божьей»

"Задержка с выдачей прокатного удостоверения фильму Франсуа Озона связана с тем, что прокатчик поздно подал документы на его получение, и у специалистов Минкультуры не было достаточно времени, чтобы провести экспертизу картины", — сообщили в Минкульте.
Обновлено в 13:20
Политика

Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому

Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:39
Игры

Инфицированный прилив: авторы Days Gone рассказали об ордах заражённых

Обновлено в 13:52
Гаджеты

Apple Watch продолжили работать после 6 месяцев в море

Сёрфер из калифорнийского Хантингтон-Бич вновь обрёл смарт-часы Apple Watch, потерянные полгода назад в Тихом океане.
Обновлено в 04:52
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