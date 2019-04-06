Футбол

«Урал» обыграл «Енисей» в матче РПЛКоммерсантъ 09:11

Урал — Енисей
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Стефан Страндбург
13′
21′
Дмитрий Ятченко
25′
Дмитрий Торбинский
46′
Дмитрий Торбинский
Павел Комолов
58′
Артур Саркисов
Константин Савичев
63′
Александр Зотов
Петрюс Бумаль
Павел Погребняк
68′
Николай Димитров
72′
Николай Димитров
Марко Араторе
81′
83′
Олег Данченко
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
83′
84′
Олег Данченко
Михаил Костюков
Павел Погребняк
85′
Андрей Панюков
87′
90′+2′
Михаил Костюков
Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли красноярский «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Екатеринбурге закончилась счетом 3:2. В составе «Урала» голы забили Николай Димитров (72), Павел Погребняк (85) и Андрей Панюков (87).
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