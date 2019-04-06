«Урал» обыграл «Енисей» в матче РПЛКоммерсантъ 09:11

Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли красноярский «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Екатеринбурге закончилась счетом 3:2. В составе «Урала» голы забили Николай Димитров (72), Павел Погребняк (85) и Андрей Панюков (87).

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Транспорт ЦОДД предупредил о серьезных осложнениях на дорогах юго-востока Москвы Серьезные осложнения ожидаются в понедельник, 8 апреля, на дорогах юго-востока Москвы в связи с закрытием восьми станций метро Таганско-Краснопресненской линии.

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Интернет Названы 8 способов для увеличения скорости интернета Специалисты назвали 8 способов, как увеличить скорость интернета. Статью соответствующего содержания опубликовало интернет-издание The Sun.

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Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Происшествия Ликвидирован крупный пожар на подземной парковке в жилом доме в Москве Пожар был ликвидирован в 11:19. Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на парковке в жилом доме на севере Москвы.

Экономика В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.

Шоу-бизнес Дарья Сагалова объявила о рождении третьего ребенка Актриса Дарья Сагалова поделилась радостной новостью: она стала мамой в третий раз.

Хоккей НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает "Советский спорт".