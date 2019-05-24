Футбол
«Урал» обыграл «Анжи» и финишировал десятым в чемпионате РоссииЕвропейско-Азиатские новости 11:53
|16′
Петрюс Бумаль
|46′
Андрей Панюков
Анатолий Катрич
|56′
Павел Погребняк
|59′
Сергей Брызгалов
Апти Ахъядов
Магомед Магомедов
|67′
|73′
Петрюс Бумаль
Артем Фидлер
Павел Долгов
Андрес Понсе
|75′
Магомед Магомедов
|78′
Гамид Агаларов
Адлан Кацаев
|79′
|90′
Марко Араторе
Александр Данцев
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
22
Дюпин
97
Магомедов
4
Белов
28
Калошин
55
Саидов
50
Чистяков
99
Закиров
29
Ондуа
17
Иванченко
10
Кацаев
9
Понсе
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
4
Брызгалов
27
Меркулов
11
Ильин
92
Емельянов
57
Фидлер
7
Данцев
94
Катрич
88
Погребняк
Урал
Расстановка 4‑4‑2
Футбольный клуб «Урал» провел заключительный матч уходящего сезона Российской Премьер-лиги. В Махачкале подопечные Дмитрия Парфенова не оставили шансов местному «Анжи». Финальный свисток прозвучал при счете 2:0. Оба мяча «шмели» оформили во втором тайме.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Обновлено в 11:09
Политика
Россия учла историю в ситуации с трибуналом в Гамбурге
Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге касательно задержанных Россией моряков и судов ВМСУ является предварительной мерой, а не окончательным решением.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Катманду прогремели два взрыва
Обновлено в 09:32
Хоккей
Россия — Чехия 2:2 (Перерыв)
Сборная России открыла счёт в матче с национальной командой Чехии за третье место чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 10:10
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Политика
Коломойский призвал объявить дефолт на Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
Обновлено в 11:50
Футбол
В стыковых матчах за выход в РПЛ сыграют «Томь» и «Нижний Новгород»
По итогам завершившегося первенства ФНЛ право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ получили «Томь» и «Нижний Новгород».
Обновлено вчера в 10:39
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Политика
В Киеве к зданию МВД пришли протестующие против задержания в Ровно
Возле здания Министерства внутренних дел Украины в Киеве собрались несколько десятков активистов, протестующих против задержания в Ровно двух человек, требовавших импичмента президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Самбурская назвала ослепшего отца-пьяницу ничтожеством
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО
Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Кино
Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля
Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
Обновлено в 02:22
Политика
Тысячи жителей Донецка почтили память жертв первого артобстрела
Около 5 тысяч человек собрались в центре Донецка на траурный митинг по случаю пятилетия со дня первого удара артиллерии по городу, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя организаторов.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева
Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Религия
Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем три храма в сутки.
Обновлено в 08:59
Футбол
Жерар Пике: «Последние недели вышли с горько-сладким привкусом»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о настроении после поражения от «Валенсии» (1:2) в финале Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:21
Технологии
В столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие быть бдительными при использовании терминалов
Объявления появились на фоне сообщений о новом способе мошенничества.
Обновлено в 07:30
Общество
На Южном Урале установится жаркая погода
После резкого похолодания в Челябинскую область вернется жаркая погода.
Обновлено в 09:17
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге
Конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.
Обновлено 24 мая в 23:10
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Гаджеты
Apple обвинили в продаже данных пользователей iTunes
В США трое пользователей iTunes из Род-Айленда и Мичигана подали в суд Сан-Франциско на Apple.
Обновлено в 11:51
Политика
Прием в честь визита Трампа в Британию пройдет без Меган Маркл
Прием, приуроченный к визиту в Британию американского лидера Дональда Трампа, пройдет без герцогини Сассекской Меган Маркл.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29