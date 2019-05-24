Футбол

«Урал» обыграл «Анжи» и финишировал десятым в чемпионате РоссииЕвропейско-Азиатские новости 11:53

Анжи — Урал
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
16′
Петрюс Бумаль
46′
Андрей Панюков
Анатолий Катрич
56′
Павел Погребняк
59′
Сергей Брызгалов
Апти Ахъядов
Магомед Магомедов
67′
73′
Петрюс Бумаль
Артем Фидлер
Павел Долгов
Андрес Понсе
75′
Магомед Магомедов
78′
Гамид Агаларов
Адлан Кацаев
79′
90′
Марко Араторе
Александр Данцев
Футбольный клуб «Урал» провел заключительный матч уходящего сезона Российской Премьер-лиги. В Махачкале подопечные Дмитрия Парфенова не оставили шансов местному «Анжи». Финальный свисток прозвучал при счете 2:0. Оба мяча «шмели» оформили во втором тайме.
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