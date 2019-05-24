«Урал» обыграл «Анжи» и финишировал десятым в чемпионате РоссииЕвропейско-Азиатские новости 11:53

Футбольный клуб «Урал» провел заключительный матч уходящего сезона Российской Премьер-лиги. В Махачкале подопечные Дмитрия Парфенова не оставили шансов местному «Анжи». Финальный свисток прозвучал при счете 2:0. Оба мяча «шмели» оформили во втором тайме.

«Урал» обыграл «Анжи» и финишировал десятым в чемпионате России

Все про Спорт ру

Политика Россия учла историю в ситуации с трибуналом в Гамбурге Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге касательно задержанных Россией моряков и судов ВМСУ является предварительной мерой, а не окончательным решением.

Хоккей Россия — Чехия 2:2 (Перерыв) Сборная России открыла счёт в матче с национальной командой Чехии за третье место чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".

Технологии Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.

Политика Коломойский призвал объявить дефолт на Украине Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.

Футбол В стыковых матчах за выход в РПЛ сыграют «Томь» и «Нижний Новгород» По итогам завершившегося первенства ФНЛ право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ получили «Томь» и «Нижний Новгород».

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Политика В Киеве к зданию МВД пришли протестующие против задержания в Ровно Возле здания Министерства внутренних дел Украины в Киеве собрались несколько десятков активистов, протестующих против задержания в Ровно двух человек, требовавших импичмента президента страны Владимира Зеленского.

Происшествия СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.

Кино Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.

Политика Тысячи жителей Донецка почтили память жертв первого артобстрела Около 5 тысяч человек собрались в центре Донецка на траурный митинг по случаю пятилетия со дня первого удара артиллерии по городу, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя организаторов.

Происшествия В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.

Религия Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем три храма в сутки.

Футбол Жерар Пике: «Последние недели вышли с горько-сладким привкусом» Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о настроении после поражения от «Валенсии» (1:2) в финале Кубка Испании.

Общество На Южном Урале установится жаркая погода После резкого похолодания в Челябинскую область вернется жаркая погода.

Политика Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге Конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.

Гаджеты Apple обвинили в продаже данных пользователей iTunes В США трое пользователей iTunes из Род-Айленда и Мичигана подали в суд Сан-Франциско на Apple.

Политика Прием в честь визита Трампа в Британию пройдет без Меган Маркл Прием, приуроченный к визиту в Британию американского лидера Дональда Трампа, пройдет без герцогини Сассекской Меган Маркл.