Футбол

«Урал» объявил о переходе польского защитника АугустынякаБомбардир.ру 05:35

Сумма сделки, по данным портала Transfermarkt, составила 500 тысяч евро. Условия личного контракта между 25-летним футболистом и екатеринбургским клубом пока не разглашаются. Аугустыняк уже присоединился к «Уралу» на сборе в Словении.
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