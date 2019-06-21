Футбол
«Урал» объявил о переходе Чистякова из «Анжи»Sport24.ru 10:03
Крайний защитник «Анжи» и молодежной сборной России Никита Чистяков продолжит карьеру в «Урале». 18-летний футболист уже присоединился к екатеринбуржцам для подготовки к новому сезону, сообщается на официальном сайте клуба. Чистяков является воспитанником клубной академии «Анжи».
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:01, Вашингтон
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