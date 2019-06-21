«Урал» объявил о переходе Чистякова из «Анжи»Sport24.ru 10:03

Крайний защитник «Анжи» и молодежной сборной России Никита Чистяков продолжит карьеру в «Урале». 18-летний футболист уже присоединился к екатеринбуржцам для подготовки к новому сезону, сообщается на официальном сайте клуба. Чистяков является воспитанником клубной академии «Анжи».

«Урал» объявил о переходе Чистякова из «Анжи»

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