Футбол
«Урал» хочет подписать лидера софийского ЦСКАЕвро-футбол.ру 01:46
"Урал" проявляет заинтересованность в услугах хавбека софийского ЦСКА Тьяго Родригеса, информирует Topsport. 27-летний португалец является одним из лидеров болгарской команды, но конкретных предложений по нему пока не поступало.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 05:47, Вашингтон
Политика
Путин пригласил Трампа на 75-летие Победы в Москву
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ
53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Число фигурантов по делу о загрязнении в «Дружбе» увеличилось до 13
В уголовном деле, возбуждённом по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», появились три новых фигуранта.
Обновлено в 03:21
Политика
Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня Конституции, который отмечается в стране 28 июня, запустил флешмоб с хештегом #моялюбимаястатья и призвал граждан выкладывать любимые статьи основного закона, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 04:39
Политика
Решение ЕС о продлении экономических санкций против РФ вступает в силу
Решение Совета ЕС о продлении экономических санкций в отношении России было опубликовано в официальном журнале Евросоюза в пятницу, 28 июня.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Транспорт
Движение в сторону Шереметьево перекрыто из-за подтопления
Сотрудники ГИБДД перекрыли подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево из-за подтопления в результате ливня.
Обновлено в 05:25
Экономика
В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.
Обновлено в 02:28
Транспорт
Движение на трассе «Сибирь» под Нижнеудинском открыли
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Казани автомобиль протаранил стену нового зоопарка
В Казани в стену одного из зданий нового зоопарка «Река Замбези» на полной скорости влетел Mercedes.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Задержан первый фигурант дела «Рольфа»
Ранее было известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода средств из компании по подложным документам против основателя автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских
Обновлено в 03:54
Политика
В России создали невидимый для самолетов и дронов радар
Станция уже успешно прошла испытания, перехватив сигнал самолета, который был отражен от вышек связи в городской черте.
Обновлено в 02:07
Политика
Зеленский обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков
Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить моряков, которые являются гражданами Украины.
Обновлено вчера в 09:48
Экономика
Васильева разъяснила, как считаются зарплаты учителям
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, как рассчитываются зарплаты учителей.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Темникова проболталась о романе Серябкиной и Фадеева
Ранее Максима Фадеева и Ольгу Серябкину приняли за мужа и жену.
Обновлено в 05:04
Кино
Медведев поздравил Панкратова-Черного с юбилеем
Обновлено в 03:50
Экономика
В Тюменской области с июля «мусорный» тариф снизится на три рубля
В Тюменской области с 1 июля 2019 года будет снижен тариф на обращение с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено в 05:05
Политика
Гройсман посоветовал Зеленскому отправить Климкина в отпуск
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил свой вариант разрешения «тактических и стратегических разногласий» между новым президентом страны Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Павлом Климкиным.
Обновлено вчера в 19:59
Экономика
Крым потерял 2,5 трлн рублей, будучи в составе Украины
Сумма упущенных выгод Крыма за годы пребывания в составе Украины составляет не менее 2,5 триллиона рублей.
Обновлено в 05:10
Экономика
«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ
По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу
В России вступил в силу закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, которые произошли по вине нетрезвых водителей, пишет в пятницу, 28 июня, РБК.
Обновлено в 05:02
Политика
Тереза Мэй хочет потребовать отдать обвиняемых по делу Скрипалей
Во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» Тереза Мэй собирается выдвинуть требования, связанные с выдачей Лондону граждан России, которые обвиняются по делу об инциденте в Солсбери, передает РИА Новости со ссылкой на Independent.
Обновлено в 01:17
Общество
Власти Москвы объяснили закрытие Хохловской площади
Власти Москвы объяснили закрытие Хохловской площади необходимостью проведения дополнительных работ на ней, говорится в пресс-релизе префектуры ЦАО.
Обновлено в 04:18
Политика
Туск ответил на слова Путина о либеральной идее
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Авто
Объявлена дата выхода нового УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Ранее стало известно, что специально для «Патриота» Ульяновский автозавод будет закупать классический 6-ступенчатый «автомат» 6L50 Punch Powerglide, ставший совместной разработкой компании Punch Powertrain и концерна General Motors.
Обновлено в 01:45
Интернет
Создатели «раздевающего» приложения временно закрыли проект
Обновлено в 04:41