Футбол
«Урал» хочет купить Чернова у ЦСКАMetaratings 07:40
Представители «Урала» и ЦСКА начали переговоры о возможном трансфере Никиты Чернова. Как сообщает «Чемпионат», екатеринбургский клуб изначально хотел арендовать 23-летнего российского защитника, но «армейцы» готовы рассмотреть лишь полноценный трансфер.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Политика
Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заинтересована в развитии сотрудничества с США, но готова принять ответные меры в случае введения санкций со стороны Вашингтона из-за покупки российских ЗРК С-400.
Обновлено в 05:01
Авто
УАЗ «Патриот» получит 2,2-литровый дизельный мотор от Ford
Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
Обновлено в 00:52
Интернет
В интернете появились поддельные приложения FaceApp
Антивирусная компания ESET предупредила пользователей о том, что в сети начали распространять поддельные версии приложения FaceApp.
Обновлено в 07:26
Гаджеты
Бренд Lenovo возвращается на российский рынок
В начале 2017 года Lenovo занимала первое место на российском рынке среди китайских смартфонов.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Сергей Векслер рассказал, как чудом не погиб на съемках картины
Если травму получил раньше, то я бы сорвал съемки.
Обновлено в 07:25
Кино
«Мстители. Финал» стал самым кассовым фильмом в истории
Картина побила рекорд предыдущего лидера — «Аватара» Джеймса Кэмерона, продержавшегося 10 лет (2,78 млрд. долларов).
Обновлено в 04:17
Кино
Студия Marvel представила график выхода 10 фильмов и сериалов
Перед зрителями выступил президент Marvel Кевин Фейдж. Четвертая фаза Marvel будет включать 10 фильмов и сериалы Disney+ с 2020 по 2021 год.
Обновлено вчера в 06:06
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Европы.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения
Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Кино
Объявлена программа фестиваля короткометражных фильмов «Короче»
Фильмы со звездными актерскими составами покажут в конкурсной программе седьмого российского фестиваля короткометражного кино "Короче", который пройдет с 16 по 18 августа в Калининграде.
Обновлено в 04:31
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Во Франции обнаружили затонувшую более 50 лет назад подводную лодку
Министерство вооруженных сил Франции установило местонахождение подводной лодки Minerve, которая затонула более 50 лет назад.
Обновлено в 05:53
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Более четверти питьевой воды, продаваемой в России, является подделкой.
Обновлено в 07:49
Музыка
Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»
Группа Metallica на концерте в Лужниках исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Рабинович заявил, что украинцев ожидает очень плохое будущее
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что украинцев возможно ожидает «катастрофическое» будущее, поскольку на внеочередных парламентских выборах пока лидирует «партия войны».
Обновлено вчера в 20:37
Армия и оружие
В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Обезглавленное тело женщины нашли в Москве
В Москве на улице найдено тело 31-летней женщины без головы.
Обновлено в 07:29
Кино
Вышел трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
Обновлено в 05:43
Футбол
«Спартак» осудил действия ОМОНа после матча команды с «Ростовом»
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова
Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:16
Гаджеты
Представлен корпус Deepcool Matrexx 55 V3 ADD-RGB
Компания Deepcool пополнила ассортимент корпусов моделью Matrexx 55 V3 ADD-RGB, который ориентирован на создание игровой системы.
Обновлено в 05:07
Здоровье
«Дело врачей» в Калининграде: мать на коленях просила не убивать сына
По данным СК России, «для совершения убийства малолетнего Белая привлекла врача Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр, с которой она предварительно обсудила способ убийства ребенка».
Обновлено в 06:27
Политика
Митинг в поддержку оппозиции в Москве собрал десятки тысяч человек
В Москве прошел митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено 20 июля в 11:14