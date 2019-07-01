Футбол

«Урал» хочет купить Чернова у ЦСКАMetaratings 07:40

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Представители «Урала» и ЦСКА начали переговоры о возможном трансфере Никиты Чернова. Как сообщает «Чемпионат», екатеринбургский клуб изначально хотел арендовать 23-летнего российского защитника, но «армейцы» готовы рассмотреть лишь полноценный трансфер.
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