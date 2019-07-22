Как стало известно «Чемпионату», екатеринбургский «Урал» заинтересован в защитнике ЦСКА Никите Чернове. Для «армейцев» приоритетен вариант с продажей 23-летнего футболиста. Пока клубы не могут договориться о сумме трансфера.

с чего всё началось

Представители «Урала» и ЦСКА начали переговоры о возможном трансфере Никиты Чернова. Как сообщает «Чемпионат», екатеринбургский клуб изначально хотел арендовать 23-летнего российского защитника, но «армейцы» готовы рассмотреть лишь полноценный трансфер.

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