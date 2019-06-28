«Урал» интересуется лидером софийского ЦСКАSport24.ru вчера в 23:46

27-летний португалец зарекомендовал себя как один из лидеров болгарской команды. Весной за ним наблюдали скауты нескольких клубов, но никаких конкретных предложений ЦСКА не поступало. Родригес перешел в ЦСКА летом 2017 года из «Порту» на правах свободного агента.

Авто Паркетник Kia Seltos получил в Корее полный привод В Южной Корее открылся приём заказов на компакт Kia Seltos по ценам от 19,3 до 26,7 млн вон (1,05–1,45 млн рублей).

Политика Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей Тереза Мэй на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита G20 потребует выдачи двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает Independent.

Происшествия Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области "Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.

Политика Туск ответил на слова Путина о либеральной идее Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.

Происшествия В районе Химок произошел сбой в движении поездов Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.

Политика Делегации бывших стран советского лагеря покинули сессию ПАСЕ На сессии ПАСЕ 24 июня этого года делегации бывших стран советского лагеря безуспешно спорили по поводу привлечения РФ к ответственности за неплатеж членских взносов и за крушение рейса MH17.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию по убийству Бориса Немцова Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова, подготовленную находящимся под российскими санкциями представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом.

Происшествия Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24 Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.

Происшествия В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.

Интернет Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.

Происшествия Силовики задержали первого фигуранта уголовного дела «Рольфа» В компании заявили, что постановление, на основании которого идут обыски, не относится напрямую к работе дилерских центров, а основатель «Рольфа» Сергей Петров связал мероприятия с уголовным делом 2014 года.

Единоборства Иван Штырков расторг контракт с UFC из-за положительной допинг-пробы Первый тест, взятый сразу после подписания контракта с UFC, не показал в организме Штыркова запрещенных препаратов, но результат был атипичным.

Общество МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12-17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.

Происшествия В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.

Экономика Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов С 1 июля в России меняются правила кредитования. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 декабря 2018 г. N 554-ФЗ.

Общество В Екатеринбурге сегодня состоится Ural Music Night 28 июня в Екатеринбурге на 75 площадках выступят 7,5 тысячи музыкантов из 20 стран мира в рамках Ural Music Night, сообщает ЕТВ.

Армия и оружие «Невидимый» для самолетов радар создали в России Гендиректор предприятия-разработчика "ОКБ-Планета" Александр Петров заявил, что в России создана пассивная радиолокационная станция "Тропа", которая является "невидимой" для самолетов и дронов-разведчиков.

Транспорт Федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка Паводок стал причиной закрытия участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.

Театры Во МХАТе прокомментировали требование актеров вернуть Доронину МХАТ имени Горького возник в 1987 году, после разделения Московского художественного академического театра на два театра (второй коллектив также назвался МХАТ, через два года получил имя Чехова).

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.

Общество В Италии три человека стали жертвами жары Три человека уже стали жертвами аномальной жары, установившейся в эти дни на Апеннинах, министерство здравоохранения Италии ввело в пятницу "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 16 крупнейших городах страны.

Политика Глава Минобороны Латвии удивился, что в Брюсселе можно смотреть RT Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс в ходе международного форума в Брюсселе возмутился тем, что в его гостинице можно было смотреть телеканал RT.

Шоу-бизнес Елена Темникова рассказала о романе Макса Фадеева и Ольги Серябкиной Экс-участница группы SEREBRO Елена Темникова в интервью YouTube-каналу Ирины Шихман рассказала, что ее бывшая коллега по коллективу Ольга Серябкина (сейчас она выступает под псевдонимом Молли) и продюсер Макс Фадеев - любовники.