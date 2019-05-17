«Урал» интересуется бывшим полузащитником «Ахмата» ГрозавомСоветский спорт 03:18

Полузащитник Георге Грозав, известный в России по выступлениям за Ахмат, может начать новый сезон в Урале, сообщает ProSport. Руководство клуба из Екатеринбурга уже поинтересовалось финансовыми запросами Грозава. 28-летний румын провел в России три с половиной года (2013-2015, 2015-2017).

Культура В московской усадьбе Кусково отреставрируют старинные скульптуры "50 мраморных скульптур и бюстов мифологических персонажей и античных героев XVIII, которые украшают парковую аллею музея-усадьбы Кусково, отреставрирует победитель электронного конкурса", - отмечается в нем. Начальная стоимость контракта составляет 150 миллионов рублей.

Политика Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».

Общество Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Политика Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что личности организаторов, заказчиков и исполнителей убийства бывшего лидера ДНР Александра Захарченко к настоящему времени установлены.

Технологии Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.

Происшествия Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Авто Новую Skoda Octavia заметили без камуфляжа Модель Skoda Octavia нового поколения, премьера которой должна состояться в этом году, снова заметили на тестах в Чехии.

Политика Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Общество Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).

Спорт WADA назвало подлинными данные из московской лаборатории 17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской лаборатории и основные аналитические данные.

Экономика Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян В первом квартале 2019 года экономят около 69% россиян. Их доля увеличилась на 7 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом.

Происшествия В Петербурге руководителя Росимущества поместили под домашний арест Суд поместил под домашний арест по подозрению в мошенничестве с древесиной на сумму свыше 45 миллионов рублей начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаила Ставпенка, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.

Общество Надгробия из Долины Славы нашли на свалке Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.

Экономика Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.

Авто Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.

Хоккей Телегин заменит Капризова в составе сборной России на матч с Латвией Сборная России продолжает подготовку к матчу чемпионата мира по хоккею против Латвии. Стал известен состав нашей команды на эту игру.

Политика 2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов подано в ДНР Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики, озвучил число поданных в ДНР заявлений на получение российских паспортов.

Экономика Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку Право на 450 тысяч рублей из бюджета для погашения ипотеки появится при рождении в семье с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей.

Происшествия В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию» 12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.