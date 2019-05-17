Футбол

«Урал» интересуется бывшим полузащитником «Ахмата» ГрозавомСоветский спорт 03:18

Полузащитник Георге Грозав, известный в России по выступлениям за Ахмат, может начать новый сезон в Урале, сообщает ProSport. Руководство клуба из Екатеринбурга уже поинтересовалось финансовыми запросами Грозава. 28-летний румын провел в России три с половиной года (2013-2015, 2015-2017).
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Грозав может вернуться в РПЛ

Sportbox.RU02:17

Грозав может перейти в «Урал»

Чемпионат03:05

Грозав может перейти в «Урал»

Спорт-Экспресс03:02

«Урал» интересуется бывшим полузащитником «Ахмата» Грозавом

Советский спорт03:18

Грозав может вернуться в РПЛ

Матч ТВ02:17

«Урал» заинтересовался полузащитником сборной Румынии

Газета.Ru00:15

Полузащитник сборной Румынии Грозав интересен «Уралу»

Sport24.ruвчера в 17:03
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Культура

В московской усадьбе Кусково отреставрируют старинные скульптуры

"50 мраморных скульптур и бюстов мифологических персонажей и античных героев XVIII, которые украшают парковую аллею музея-усадьбы Кусково, отреставрирует победитель электронного конкурса", - отмечается в нем. Начальная стоимость контракта составляет 150 миллионов рублей.
Обновлено в 04:22
Политика

Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Общество

Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове

Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Число арестованных участников протестов в Екатеринбурге достигло 30

Обновлено в 02:30
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что личности организаторов, заказчиков и исполнителей убийства бывшего лидера ДНР Александра Захарченко к настоящему времени установлены.
Обновлено в 05:40
Технологии

Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет

Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.
Обновлено вчера в 03:29
Музыка

Сергей Лазарев выступил в полуфинале «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью

На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:11
Авто

Новую Skoda Octavia заметили без камуфляжа

Модель Skoda Octavia нового поколения, премьера которой должна состояться в этом году, снова заметили на тестах в Чехии.
Обновлено в 02:48
Политика

Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Спорт

WADA назвало подлинными данные из московской лаборатории

17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской лаборатории и основные аналитические данные.
Обновлено в 03:12
Экономика

Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян

В первом квартале 2019 года экономят около 69% россиян. Их доля увеличилась на 7 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 06:18
Происшествия

В Петербурге руководителя Росимущества поместили под домашний арест

Суд поместил под домашний арест по подозрению в мошенничестве с древесиной на сумму свыше 45 миллионов рублей начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаила Ставпенка, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

Обновлено вчера в 17:52
Политика

ЕС утвердил механизм для введения санкций за кибератаки

Евросоюз утвердил рамочный механизм, позволяющий вводить санкции за кибератаки.
Обновлено в 06:48
Общество

Надгробия из Долины Славы нашли на свалке

Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Экономика

Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров

ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Авто

Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Хоккей

Телегин заменит Капризова в составе сборной России на матч с Латвией

Сборная России продолжает подготовку к матчу чемпионата мира по хоккею против Латвии. Стал известен состав нашей команды на эту игру.
Обновлено в 06:31
Политика

2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов подано в ДНР

Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики, озвучил число поданных в ДНР заявлений на получение российских паспортов.
Обновлено в 04:48
Наука

Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено вчера в 22:40
Экономика

Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку

Право на 450 тысяч рублей из бюджета для погашения ипотеки появится при рождении в семье с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»

12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено вчера в 06:27
Армия и оружие

ТАСС: Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году

Обновлено в 05:20
Кино

Нового Бэтмена может сыграть Роберт Паттинсон

Обновлено в 03:19
Происшествия

Внедорожник снес фонарный столб на Нагатинской набережной в Москве

В Москве на Нагатинской набережной водитель Audi Q7 наехал на фонарный столб и скрылся с места преступления, рассказали РБК в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД столичного главка МВД.
Обновлено в 05:02
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Румынский футболист, полузащитник сборной Румынии.
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