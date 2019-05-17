Футбол

«Урал» интересуется бывшим полузащитником «Ахмата» ГрозавомСоветский спорт 03:18

Полузащитник Георге Грозав, известный в России по выступлениям за Ахмат, может начать новый сезон в Урале, сообщает ProSport. Руководство клуба из Екатеринбурга уже поинтересовалось финансовыми запросами Грозава. 28-летний румын провел в России три с половиной года (2013-2015, 2015-2017).
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«Урал» интересуется бывшим полузащитником «Ахмата» Грозавом

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Грозав может вернуться в РПЛ. Им интересуется «Урал»

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