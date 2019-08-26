Футбол

«Урал» и «Сочи» сыграют в заключительном матче седьмого тура РПЛСоветский спорт 02:17

Урал — Сочи
сегодня
в 11:00
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Урал примет Сочи в заключительном матче седьмого тура РПЛ. После шести туров Урал набрал семь очков и на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице. На счету Сочи три очка и предпоследнее место.
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