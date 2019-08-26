Футбол
«Урал» и «Сочи» сыграют в заключительном матче седьмого тура РПЛСоветский спорт 02:17
Урал примет Сочи в заключительном матче седьмого тура РПЛ. После шести туров Урал набрал семь очков и на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице. На счету Сочи три очка и предпоследнее место.
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Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне»
Обновлено в 02:25
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Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
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Суд оштрафовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Данилу Беглеца
Тверской суд Москвы оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Данилу Беглеца на 20 тыс. рублей, признав его виновным в административном правонарушении.
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Экономика
Новый прожиточный минимум утвержден в России
Минтруд России установил величину прожиточного минимума во 2 квартале 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено 24 августа в 08:02
Космос
Двигатель для многоразовых ракет решено разработать в России
Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя «Вихрь» для многоразовой ракеты «Крыло-СВ», рассказал советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке
В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском
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Обновлено в 04:48
Армия и оружие
В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено 24 августа в 20:21
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Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Политика
Новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей вступил в силу
В полночь (в семь утра по московскому времени) вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери.
Обновлено в 00:45
Политика
Любовь Соболь и Валерия Касамара проведут дебаты
Юрист Фонда борьбы с коррупцией и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь вызвала на дебаты проректора Высшей школы экономики и зарегистрированного кандидата Валерию Касамару.
Обновлено в 05:11
Авто
Porsche показала интерьер своего первого электромобиля
4 сентября Porsche представит свой первый электромобиль - модель Taycan.
Обновлено в 06:30
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Общество
Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей
В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.
Обновлено в 01:34
Политика
Трамп: приглашение РФ на следующий саммит G7 было бы полезным
Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий саммит G7, вероятно, пройдет в его имении в Майами.
Обновлено в 06:20
Политика
Лавров назвал условие проведения встречи в «нормандском формате»
Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал условие обсуждения саммита "нормандской четверки". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:40
Общество
Бюст Юрия Гагарина открыли в Кливленде
25 августа в Русском культурном саду города Кливленда (штат Огайо) торжественно открыли бюст Юрия Гагарина.
Обновлено в 06:58
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Президент Анголы передал через главу МИД послание Путину
Министр иностранных дел Анголы Мануэл Домингуш Аугушту на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым передал ему послание для президента России от главы своей страны Жоау Лоуренсу.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу по прохожим в шведском городе Мальме
В шведском городе Мальме неизвестные открыли стрельбу по прохожим на улице. Троих пострадавших госпитализировали.
Обновлено в 07:51
Экономика
Юань упал до минимума с 2008 года на фоне торговой войны с США
Падение юаня связано с опасениями по поводу «торговой войны» между КНР и США, а также прогнозами глобального спада на мировых рынках.
Обновлено вчера в 23:56
Здоровье
Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона
Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.
Обновлено вчера в 01:30
Транспорт
Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 августа, открыл движение по новой автомобильной дороге в ТиНАО — дублеру Остафьевского шоссе.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский
Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Подозреваемого в убийстве женщины в Петербурге задержали в Химках
24 августа в Химках в Московской области задержали 26-летнего мужчину по подозрению в убийстве 58-летней женщины в Петербурге. тело убитой было найдено 23 августа в квартире дома на бульваре Новаторов, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено в 07:11
Общество
Алексей Текслер предложил уволиться главе Златоуста
Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 26 августа, на встрече с жителями Златоуста заявил о том, что предложил главе города Вячеславу Жилину написать заявление об увольнении по собственному желанию, но тот отказался.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Врачи тюменской больницы отказали в помощи пациентке с отеком легких
Согласно информации региональных СМИ, в воскресенье доктора одной из тюменских больниц отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что до окончания их смены оставалось несколько минут.
Обновлено вчера в 06:15
Космос
Два спутника «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Навигационный спутник "Глонасс-М" с системным номером 742, запущенный в космос в 2011 году, выведен на техническое обслуживание, о котором заранее не сообщалось, говорится на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).
Обновлено в 05:00