Урал примет Сочи в заключительном матче седьмого тура РПЛ. После шести туров Урал набрал семь очков и на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице. На счету Сочи три очка и предпоследнее место.

«Урал» и «Сочи» сыграют в заключительном матче седьмого тура РПЛ

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