Футбол
Советский спорт«Урал» и «Сочи» сыграют в заключительном матче седьмого тура РПЛ
Урал примет Сочи в заключительном матче седьмого тура РПЛ. После шести туров Урал набрал семь очков и на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице. На счету Сочи три очка и предпоследнее место.
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Политика
Макрон отреагировал на насмешки президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова президента Бразилии Жаира Болсонару, который посмеялся над внешностью его жены Брижит Макрон.
Газета.Ru 09:05
Экономика
Путин проведет совещание по реальному сектору экономики
Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет совещание по экономическим вопросам. Оно затронет вопросы развития реального сектора.
Реальное время 06:16
Культура
Максим Фадеев обрушился с критикой на современное ТВ
Экспресс газета 03:38
Происшествия
Водитель, сбивший двух женщин, получил 6 лет колонии
Российская газета 07:35
Политика
Меркель анонсировала встречу «нормандской четверки»
Париж и Берлин стремятся к проведению саммита «нормандском формата» (Германия, Франция, Россия и Украина) в ближайшее время, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель на полях саммита «Группы семи».
Взгляд.ру вчера в 12:48
Политика
Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации.
Известия 06:02
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 кг
Как отметил Попов, благодаря похудению он больше не должен делить с Евгением Куликом персонажей в интересных проектах.
Дни24 08:36
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Известия 24 августа в 15:37
Музыка
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
РИА Новости 09:05
Общество
Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земель
"Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта", - говорится в пояснительной записке к документу.
Российская газета 02:31
Армия и оружие
Первый модернизированный заправщик Ил-78М2 вышел на испытания
Военное обозрение 03:58
Происшествия
Внука экс-главы Коми нашли мертвым в подмосковном коттедже
В коттедже, который находится в элитном поселке в Одинцовском районе, нашли тело внука бывшего главы Республики Коми Юрия Спиридонова.
КП - Сыктывкар 09:22
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Южноуральская панорама 24 августа в 16:10
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии
Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики.
Ведомости 08:13
Армия и оружие
В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Фигурное катание
Туктамышева поменяла музыку для новой короткой программы
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о причинах, из-за которых она поменяла музыку для новой короткой программы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:54
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru 08:58
Экономика
Брянская область заместила все коммерческие займы бюджетными
Брянской области удалось полностью заместить коммерческие кредиты бюджетными.
ТАСС 05:37
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Происшествия
Брата главы правительства Чечни задержали в аэропорту
В московском аэропорту Внуково задержали брата главы правительства Чечни Муслима Хучиева Дениса.
URA.Ru 08:43
Авто
Энтузиаст из России скрестил ГАЗ-52 и BMW 740
Житель Ингушетии создал уникальный хот-род, скрестив между собой ГАЗ-52, BMW 740 и старый «Форд».
Автоновости дня 03:21
Происшествия
СК возбудил дело из-за вспышки мышиной лихорадки в Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей вспышку мышиной (геморрагической) лихорадки в Саратовской области.
Известия 09:15
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Происшествия
Аэропорт Жуковский принял дополнительные меры для отпугивания птиц
Аэропорт Жуковский совместно с оператором взлётно-посадочной полосы — Лётно-исследовательским институтом имени М.М. Громова — начал реализацию дополнительных мер по повышению орнитологической безопасности.
RT на русском 08:46
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Газета.Ru 04:15
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
ФАН вчера в 12:33
Политика
Трамп назвал встречу с Меркель на G7 продуктивной
«Очень продуктивная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель на саммите G7 в Биаррице, Франция», — коротко написал Трамп.
SM News 08:46
Происшествия
Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский
Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.
Вечерняя Москва 06:44