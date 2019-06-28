Футбол
«Урал» и «Сочи» обменялись кругамиSoccer.ru 07:26
"Урал" и "Сочи" обменялись домашними матчами. В соответствии с изменениями в календаре, матч 7-го тура РПЛ "Урал" - "Сочи" состоится 26 августа в Екатеринбурге, а поединок "Сочи" - "Урал" пройдет в марте.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:50, Вашингтон
Общество
Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Политика
Кремль рассказал о встрече Путина и Трампа
Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун
Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.
Обновлено в 08:24
Футбол
«Милан» исключён из еврокубков на один сезон
«Милан» отстранён от участия в еврокубках на один сезон. Об этом 28 июня сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
Обновлено в 08:21
Экономика
Кизлярский завод просит ограничить госзакупки импортного коньяка
Кизлярский коньячный завод выступает с инициативой ограничить в России государственные закупки импортного коньяка.
Обновлено 26 июня в 02:24
Происшествия
Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля
В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Политика
Миллер пошутил о судьбе транзита газа через Украину в новом году
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров c юмором ответил на вопросы о том, что будет с транзитом российского газа через Украину с 1 января, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 07:57
Политика
Зеленский дал украинское гражданство наёмникам-иностранцам
Обновлено в 08:29
Политика
Глава Рослесхоза подал в отставку
Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Политика
ДНР и ЛНР передали в Минске Медведчуку четырех пленных
Представители ДНР и ЛНР передали в пятницу главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку четырех украинских пленных.
Обновлено в 07:30
Культура
В Ирбитском музее ИЗО обнаружили еще один подлинник картины Рубенса
Картину «Положение во гроб» Ирбитскому музею ИЗО передал в 70-х годах Государственный Эрмитаж как копию.
Обновлено в 05:30
Политика
МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков
Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено 26 июня в 21:00
Футбол
«Рома» купила у «Уфы» защитника Неделчару
Обновлено в 08:29
Финансы
В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования
Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Задержан топ-менеджер «Рольфа» Анатолий Кайро
По делу крупнейшего автодилера в России прошли первые аресты. Задержан член совета директоров "Рольфа" Анатолий Кайро.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ
53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Остатки моста в Генуе, из-за которого погибли десятки людей, взорвали
Напомним, мост Моранди частично обрушился в августе 2018 года, что привело к гибели 43 человек.
Обновлено в 07:23
Общество
Жителя Поморья, осудившего манеру вождения Путина, оштрафовали на 15 тысяч рублей
Обновлено в 05:38
Авто
УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре
Ранее стало известно, что специально для «Патриота» Ульяновский автозавод будет закупать классический 6-ступенчатый «автомат» 6L50 Punch Powerglide, ставший совместной разработкой компании Punch Powertrain и концерна General Motors.
Обновлено в 01:45
Экономика
Повышение пенсионного возраста ускорит рост ВВП
Несмотря на проведенную пенсионную реформу и повышения пенсионного возраста, ожидается, что темп роста ВВП будет ежегодно сокращаться в среднем на 0,23% за период 2019-2025-х годов.
Обновлено в 07:38
Игры
Популярную мобильную игру Flappy Bird превратили в «королевскую битву»
Независимые разработчики сделали «королевскую битву» из популярной игры Flappy Bird, сейчас в ней одновременно могут участвовать 100 человек.
Обновлено в 07:53
Общество
Сын Алибасова заявил о заработанных на отравлении 26 млн
Сын продюсера Бари Алибасова в беседе с изданием "Ридус" прокомментировал недавнее заявление директора Алибасова о том, что история вокруг отравления продюсера была "спектаклем" для улучшения финансового состояния команды артиста.
Обновлено в 07:34
Политика
Зеленский сделал Героями Украины показанных в «Чернобыле» ликвидаторов
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову.
Обновлено в 07:28
Политика
Кадыров подхватил слова Путина про предателей
В интервью британской газете Financial Times Путин назвал предательство самым большим и мерзким преступлением.
Обновлено в 08:41
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Энергетика
«Грязная» нефть испортила на Мозырском НПЗ оборудование на $20 млн
Нефть, загрязненная едким дихлорэтаном, испортила на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе оборудование стоимостью $20 млн, оно вышло из строя и было остановлено, заявил в парламенте вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Культура
«Мона Лиза» переедет в другой зал из-за ремонта в Лувре
Знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" перенесут в другой зал Лувра в середине июля в связи с проведением ремонтных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Обновлено в 07:40
Футбол
Буффон согласовал контракт с «Ювентусом»
Легендарный вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в туринском клубе.
Обновлено в 05:00