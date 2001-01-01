«Урал» и «Рубин» показали комплекты формы на матчSoccer.ru 04:31

"Урал" и "Рубин" определились с комплектами формы на матч 24-го тура РПЛ. 👕#УралРубин pic.twitter.com/SflEB9SPYk — ФК Урал (@FCURAL) 21 апреля 2019 г. Ранее «Урал» показал состояние поля перед матчем с «Рубином».

«Урал» и «Рубин» показали комплекты формы на матч

Энергетика «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.

Политика Зеленского обвинили в нарушении тайны голосования на выборах Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время голосования на выборах главы государства показал на камеру заполненный бюллетень — с плюсиком напротив своей фамилии, свидетельствуют кадры украинского Пятого канала.

Политика Порошенко признал поражение на выборах Петр Порошенко, который, по данным экзитполов, во втором туре выборов президента Украины уступает кандидату от партии «Слуга народа» Владимиру Зеленскому, призвал свою команду «никогда не сдаваться».

Шоу-бизнес Екатерину Архарову поздравляют с беременностью Екатерина Архарова уже несколько недель провоцирует слухи о беременности.

Здоровье Как сидячий образ жизни губит организм Сотни тысяч людей по всему миру ежегодно преждевременно умирают из-за сидячего образа жизни.

Авто На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.

Происшествия В Туле военнослужащий подорвался на гранате По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.

Политика Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.

Политика 19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).

Шоу-бизнес Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.

Политика Лавров заявил, что Россия готова к серьезному разговору с США в НАТО Если США хотят серьезного разговора с Москвой в НАТО, надо собирать Совет РФ-НАТО на уровне военных, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Политика Студия «Квартал 95» уже планирует съемки без Зеленского Представитель "Квартала 95" сообщил, что студия уже начала планировать съемки новых шоу без участия Владимира Зеленского, который сегодня выступает кандидатом в президенты Украины во втором туре выборов.

Политика В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске показала архивные снимки с певицей и родителями Наталья Фриске, сестра умершей Жаны Фриске, показала в микроблоге Instagram архивные снимки с певицей и родителями.

Происшествия Станцию метро «Горьковская» закрыли на проверку Сегодня, 21 апреля, в районе 19:30 на вход и выход была закрыта станция подземки «Горьковская», сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Технологии Вузы погнались за индексом цитируемости и засорили исследовательское поле Научные сотрудники в вузах пытаются улучшить показатели родного заведения за счёт большого количества научных статей.

Политика Депутат Рады предложил рассмотреть Слепакова новым президентом России Гражданам России стоит рассмотреть кандидатуру комедийного актера Семена Слепакова как нового президента России.