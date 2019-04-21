«Урал» и «Рубин» показали комплекты формы на матчSoccer.ru 04:31

"Урал" и "Рубин" определились с комплектами формы на матч 24-го тура РПЛ. 👕#УралРубин pic.twitter.com/SflEB9SPYk — ФК Урал (@FCURAL) 21 апреля 2019 г. Ранее «Урал» показал состояние поля перед матчем с «Рубином».

«Урал» и «Рубин» показали комплекты формы на матч

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