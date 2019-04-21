Футбол
«Урал» и «Рубин» показали комплекты формы на матчSoccer.ru 04:31
"Урал" и "Рубин" определились с комплектами формы на матч 24-го тура РПЛ. 👕#УралРубин pic.twitter.com/SflEB9SPYk — ФК Урал (@FCURAL) 21 апреля 2019 г. Ранее «Урал» показал состояние поля перед матчем с «Рубином».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Обновлено в 07:37
Происшествия
В пригороде Анкары напали на лидера турецкой оппозиции
Обновлено в 07:39
Футбол
«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Обновлено в 10:50
Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Общество
«Самая тяжелая невеста России» похудела
Обновлено в 09:29
Политика
Кучма пожалел будущего президента Украины и попросил его быть честным
Экс-президент Украины Леонид Кучма сказал, что ему жаль человека, который по итогам выборов возглавит страну, так как он получит незавидное наследство в виде войны в Донбассе и угрозы дефолта в экономике.
Обновлено в 06:25
Общество
На суде активисту Ишутину не смогли объяснить, за что его судят
Самое интересно, что ни представитель прокуратуры, ни судья не могли объяснить, за что именно судят Кирилла.
Обновлено в 06:22
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено вчера в 03:34
Политика
Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины
Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 07:02
Политика
Первый экзит-пол: Зеленский опережает Порошенко более, чем в три раза
Хотя на Украине запрещено публиковать результаты опросов избирателей по выходу с избирательных участков после голосования до 20 часов, момента, когда закроются все участки в стране, уже пошли первые утечки.
Обновлено в 06:37
Энергетика
Прокачка нефти по «Дружбе» продолжается, заявили в «Транснефти»
Прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" на экспорт в Белоруссию и другие страны продолжается, несмотря на проблемы с качеством нефти, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 07:59
Экономика
Forbes назвал возможных российских кандидатов в долларовые миллиардеры
Издание Forbes назвало имена российских деятелей, у которых имеется возможность оказаться в списке долларовых миллиардеров уже в 2020 году.
Обновлено в 08:29
Происшествия
На Шри-Ланке произошел восьмой за день взрыв
Обновлено в 05:48
Политика
Лавров заявил, что Россия готова к серьезному разговору с США в НАТО
Если США хотят серьезного разговора с Москвой в НАТО, надо собирать Совет РФ-НАТО на уровне военных, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 06:04
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Космос
Роскосмос представил «музыку звезд»
Как пояснили в госкорпорации, пульсары — это быстро вращающиеся нейтронные звезды сверхвысокой плотности, которые имеют период вращения и определенную модуляцию излучения, приходящего к Земле.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее
Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:20
Единоборства
Теренс Кроуфорд досрочно победил Амира Хана
Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд одержал досрочную победу в шестом раунде над экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Амиром Ханом в поединке 20 апреля в Бруклине (США).
Обновлено в 00:56
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 07:02
Футбол
«Краснодар» только однажды обыграл «Зенит» на своем поле
"Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы на пятой добавленной минуте, добился четвертой гостевой победы над "Краснодаром" в семи матчах чемпионата страны.
Обновлено вчера в 17:18
Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»
Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено в 09:56
Кино
Китайские власти пригрозили отменой проката фильма «Мстители 4: Финал»
Китайские власти обеспокоены рекордным для страны подорожанием билетов на премьерные сеансы фильма "Мстители 4: Финал".
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Казахстане разбился легкомоторный самолёт
На аэродроме в казахстанской Караганде разбился легкомоторный самолёт, по предварительной информации два человека погибли.
Обновлено в 08:38
Политика
Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено в 09:46