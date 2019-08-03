Футбол
«Урал» и «Ростов» устроили битву гладиаторов на «Екатеринбург Арене»Уралинформбюро 10:36
На стадионе "Екатеринбург Арена" в столице Урала состоялся матч чемпионата России по футболу. "Урал" и "Ростов" открыли четвертый тур чемпионата напряженной схваткой на поле, передает "Уралинформбюро". Обе команды отлично атаковали ворота соперника, а вот защита оставляла желать лучшего.
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