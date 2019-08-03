Футбол

«Урал» и «Ростов» объявили стартовые составыSoccer.ru 05:48

"Урал" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч четвертого тура РПЛ.
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