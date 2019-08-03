Футбол
«Урал» и «Ростов» объявили стартовые составыSoccer.ru 05:48
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Происшествия
Почти 20 человек ранены при стрельбе в Техасе
По меньшей мере 18 человек получили ранения при стрельбе в городе Эль-Пасо в американском штате Техас, сообщает в субботу The Hill.
Обновлено в 14:34
Общество
Путин подписал закон об увеличении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено вчера в 16:18
Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против России
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20
Хоккей
«Сочи» одолел рижское «Динамо» по буллитам в матче Sochi Hockey Open
ХК «Сочи» встречался с рижским «Динамо» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Игра завершилась со счётом 2:1 Б в пользу хозяев.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Полиция отчиталась о 30 задержанных на акции в Москве
К 14:30 мск полиция задержала 30 человек на несогласованной московскими властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 08:27
Футбол
Кононов назвал удаление Понсе в матче с «Динамо» игровым эпизодом
Олег Кононов прокомментировал удаление аргентинского нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе в матче четвертого тура чемпионата России против «Динамо».
Обновлено в 14:52
Общество
Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей
Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Общество
«Ногу свело!» отказалась от участия в столичном фестивале в день акции
Группа «Ногу свело!» не будет выступать на организованном московской мэрией фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького.
Обновлено в 12:29
Авто
В сети показали уникальную грузовую модификацию ВАЗ-2109
Как сообщает издание tarantas.news, грузовая модель была разработана на базе ВАЗ 2109, получила его 1,5-литровый мотор и индекс «Ф». 2109Ф ориентирован на перевозку легких грузов, сохраняя при этом комфорт и компактность полноценного хэтчбека.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Обновлено в 14:54
Футбол
«Манчестер Юнайтед» по пенальти обыграл «Милан»
Обновлено в 14:48
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Происшествия
По делу о массовых беспорядках задержали нового подозреваемого
Следственный комитет после обыска задержал Даниила Конона, подозреваемого по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщил в Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Семеро детей отравились в детском лагере в Подмосковье
Обновлено в 11:03
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Обновлено в 11:49
Спорт
Появилось полное видео короткой программы Загитовой на новый сезон
В Сети опубликовано видео новой короткой программы фигуристки Алины Загитовой, с которой россиянка будет выступать в предстоящем сезоне.
Обновлено в 07:57
Автоспорт
Квят стал 13-м в квалификации Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят занял 13-е место в квалификации 12-го этапа чемпионата мира «Формула-1» — Гран-при Венгрии.
Обновлено в 11:22
Футбол
Роман Зобнин: «Выход Шюррле на поле помог „Спартаку“»
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после ничьей с "Динамо" (0:0) в матче 4-го тура чемпионата России выразил мнение, что новичок красно-белых, хавбек Андре Шюррле помог команде, когда вышел на замену вместо Александра Ташаева на 46-й минуте встречи.
Обновлено в 15:03
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли Горловку
ВСУ обстреляли окраины подконтрольной провозглашенной Донецкой народной республике Горловки из минометов, сообщили в Народной милиции ДНР.
Обновлено в 15:21
Политика
Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 06:27
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с чемпионом Эредивизи «Аяксом»
Голландский «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, в первом туре Эредивизи сыграл вничью с действующим чемпионом — амстердамским «Аяксом».
Обновлено в 14:31
Наука
В Европе обвинили завод «Маяк» в радиоактивном заражении в 2017 году
Обновлено 31 июля в 08:29
Происшествия
Молодая мать, бросившая двух детей в Петербурге, нашлась
Обновлено в 12:21
Происшествия
Московскую мастерскую Никаса Сафронова затопило
Обновлено в 10:48
Здоровье
Женщина рассказала об ужасах лагеря для беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии
Амина Сахим, являющаяся бывшей жительницей печально известного «Эр-Рукбана», рассказала о нечеловеческих условиях пребывания в сирийском лагере беженцев.
Обновлено в 07:05