Футбол
«Урал» и «Ростов» объявили стартовые составыSoccer.ru 05:48
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Футбол
«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте
В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.
Обновлено в 11:35
Происшествия
На акции в Москве начались задержания
Массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в столице с середины июля.
Обновлено в 08:08
Гаджеты
Ошибка руководства Meizu оказалась причиной появления Xiaomi
Если верить информации инсайдера Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore), задолго до того, как мир узнал про Xiaomi, Лей Цзюнь предлагал Вонгу управлять компанией Meizu совместно.
Обновлено в 09:59
Политика
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство в России некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства.
Обновлено вчера в 13:53
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 11:28
Авто
Monarch станет новой маркой электромобилей
Новый российский стартап Монарх (Monarch) представил концептуальную версию электрического лифтбека Concept S. Российская компания Monarch решила заполнить пустующую нишу на рынке отечественных электромобилей, расположив свою новинку между электрокарами Lada (до 1 млн рублей) и премиальными Aurus (от 17 млн рублей).
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Музыка
Эд Ширан побил мировой рекорд по сборам за гастроли
Обновлено в 05:45
Общество
Беглов пообещал поддержать садоводов
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал состояние садоводства в регионе.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Обновлено в 09:28
Политика
Зеленский предложил отменить визы с рядом стран
Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить визовый режим с некоторыми странами.
Обновлено в 08:03
Общество
В центре Москвы задержана Любовь Соболь
В Москве задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.
Обновлено в 07:13
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Общество
В митинге в Санкт-Петербурге приняли участие до тысячи человек
В согласованном митинге, который проходит на площади Ленина в Санкт-Петербурге, приняли участие до тысячи граждан.
Обновлено в 09:51
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Политика
Медведчук призвал украинские власти договориться с Россией по газу
В решении газового вопроса есть один путь — договариваться с Россией, — написал политик в Twitter.
Обновлено в 12:10
Общество
Московские власти согласовали два 100-тысячных митинга
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Футбол
Новичок «Спартака» Тиль посетит игру с «Динамо»
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Алла Довлатова рассказала об экстремальном способе похудения
Обновлено вчера в 19:00
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение "от Facebook". Об этом сообщает издание The Information.
Обновлено в 11:30
Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Культура
Эмигрировавший во Францию художник Арнштам получил российский паспорт
Художник Кирилл Арнштам, в детстве уехавший из России, получил российское гражданство в возрасте 100 лет.
Обновлено в 10:27
Общество
Грозы и ветер: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на Южном Урале, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России
Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.
Обновлено в 07:23
Транспорт
«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено вчера в 15:58
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20