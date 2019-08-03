"Урал" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч четвертого тура РПЛ.

Футбол «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.

Происшествия На акции в Москве начались задержания Массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в столице с середины июля.

Гаджеты Ошибка руководства Meizu оказалась причиной появления Xiaomi Если верить информации инсайдера Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore), задолго до того, как мир узнал про Xiaomi, Лей Цзюнь предлагал Вонгу управлять компанией Meizu совместно.

Политика ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.

Политика Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство в России некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства.

Армия и оружие Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.

Авто Monarch станет новой маркой электромобилей Новый российский стартап Монарх (Monarch) представил концептуальную версию электрического лифтбека Concept S. Российская компания Monarch решила заполнить пустующую нишу на рынке отечественных электромобилей, расположив свою новинку между электрокарами Lada (до 1 млн рублей) и премиальными Aurus (от 17 млн рублей).

Армия и оружие Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.

Общество Беглов пообещал поддержать садоводов Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал состояние садоводства в регионе.

Политика Зеленский предложил отменить визы с рядом стран Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить визовый режим с некоторыми странами.

Общество В центре Москвы задержана Любовь Соболь В Москве задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Общество В митинге в Санкт-Петербурге приняли участие до тысячи человек В согласованном митинге, который проходит на площади Ленина в Санкт-Петербурге, приняли участие до тысячи граждан.

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Политика Медведчук призвал украинские власти договориться с Россией по газу В решении газового вопроса есть один путь — договариваться с Россией, — написал политик в Twitter.

Политика Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.

Интернет Instagram и WhatsApp переименуют В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение "от Facebook". Об этом сообщает издание The Information.

Политика Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.

Культура Эмигрировавший во Францию художник Арнштам получил российский паспорт Художник Кирилл Арнштам, в детстве уехавший из России, получил российское гражданство в возрасте 100 лет.

Шоу-бизнес Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.

Транспорт «Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».