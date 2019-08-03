Футбол

«Урал» и «Ростов» объявили стартовые составыSoccer.ru 05:48

"Урал" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч четвертого тура РПЛ.
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«Урал» и «Ростов» объявили стартовые составы

Soccer.ru05:48

«Урал» – «Ростов». Стартовые составы

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«Урал» — «Ростов»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ

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«Урал» - «Ростов» 3 августа 2019. Прямая текстовая онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ

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Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
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Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
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Строящаяся станция "Шереметьевская" Большой кольцевой линии станет самой глубокой в московском метро, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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Зеленский назвал условие отставки Богдана

В качестве причины отставки называлось то, что Богдану не удалось согласовать встречу президента Украины с американским лидером Дональдом Трампом.
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Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне»

Заезд прошел вне конкурсной программы. Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд.
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Армия и оружие

Военные Ил-76 возобновили тушение пожаров в Сибири

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Политика

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Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено вчера в 16:12
Общество

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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
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Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
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Общество

Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале «Шашлык Live» в Москве

Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".
Обновлено в 07:05
Экономика

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров

Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
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Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей через ФБК

Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram

Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.
Обновлено в 08:33
Общество

Мэрия Москвы согласовала 100-тысячные митинги

Обновлено вчера в 11:34
Политика

Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине

Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций

Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
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Происшествия

Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром

Стены между тремя квартирами обрушил взрыв газа в жилом доме во Владимирской области.
Обновлено в 05:06
Политика

Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Самолет США провел разведку у черноморского побережья России

На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Массовое ДТП на мосту под Волгоградом: погибли два человека

Два человека погибли, шестеро получили травмы в результате столкновения нескольких машин на мосту в городе Волжском в Волгоградской области.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Среди версий пожара в центре Москвы рассматривается поджог

Среди версий пожара в нежилом здании старой постройки на Дубининской улице в Москве рассматривается поджог, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:53
Политика

Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

Суд арестовал дом в Киеве, купленный Кличко-младшим

Печерский районный суд Киева наложил арест на нежилой дом, аукцион на приобретение которого выиграла компания Владимира Кличко — младшего брата киевского мэра.
Обновлено в 07:27
Общество

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
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Шоу-бизнес

Дочь Максима Виторгана показала фото с Нино Нинидзе

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Общество

Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты

Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
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Врачи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского восстановили пациентке голос, введя ее жир в парализованную голосовую связку.
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Общество

Назван «скрытый» ингредиент в продуктах, опасный тяжелой аллергией

Американские исследователи из Северо-Западного университета заявили, что аллергия на кунжут - и довольно в тяжелых формах - встречается чаще, чем предполагалось ранее, передает Medicalxpress.
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ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж

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