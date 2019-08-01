Футбол

«Урал» и «Ростов» объявили стартовые составыSoccer.ru 05:48

"Урал" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч четвертого тура РПЛ.
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Ростовскую команду на поле в Екатеринбурге выведет Рагнар Сигурдссон

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«Урал» - «Ростов» 3 августа 2019. Прямая текстовая онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ

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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
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Происшествия

Поджог стал основной версией крупного пожара в центре Москвы

Основной версией крупного пожара, произошедшего в бывшем производственном здании в центре Москвы, является поджог.
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Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео

В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
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Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
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Политика

Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве

Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Общество

Чиновники предложили сегодня закрыться магазинам и кафе в Мещанском, Тверском и Басманном районах Москвы

В тексте говорится о необходимости принять меры для обеспечения безопасности сегодня с полудня и до полуночи из-за несогласованной акции.
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Общество

Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты

Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
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Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
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Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров

Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:04
Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Москве задержана Любовь Соболь

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из организаторов несанкционированной акции Любовь Соболь.
Обновлено в 06:55
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Футбол

Месси дисквалифицирован в сборной на три месяца

Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца.
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Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".
Обновлено в 07:05
Футбол

Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
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Происшествия

Под полом московского ресторана нашли труп

Во время ремонта в одном из московских ресторанов строители нашли труп, пролежавший под полом более 25 лет.
Обновлено в 06:44
Финансы

Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму

Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
Обновлено вчера в 21:00
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Вашингтон и Североатлантический альянс согласны, что выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) отвечал интересам коллективной безопасности, поскольку соглашение не соблюдалось всеми сторонами.
Обновлено вчера в 09:28
Единоборства

В России стартовали Армейские международные игры

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Обновлено в 06:50
Происшествия

Сумку с 19 млн рублей украли из автомобиля на востоке столицы

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В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси

Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 05:33
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Путин подписал закон о поиске пропавших детей по геолокации гаджетов

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий возможность проводить поиск пропавших детей по геолокации их мобильных устройств.
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Максим Галкин устроил с 5-летним сыном велогонки в Юрмале Примечательно, что даже в летнюю пору Максим Галкин не забывает о своей работе.
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Обновлено вчера в 03:27
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Напомним, автомобиль построен на базе бестселлера Suzuki Ertiga, но, по заявлению пресс-службы японского автогиганта, XL6 будет существенно отличаться от донора.
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Получивших российские паспорта украинцев начали допрашивать

В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упростил получение российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса, напоминает «Национальная служба новостей».
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