Футбол
«Урал» и «Ростов» объявили стартовые составыSoccer.ru 05:48
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Происшествия
Поджог стал основной версией крупного пожара в центре Москвы
Основной версией крупного пожара, произошедшего в бывшем производственном здании в центре Москвы, является поджог.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Общество
Чиновники предложили сегодня закрыться магазинам и кафе в Мещанском, Тверском и Басманном районах Москвы
В тексте говорится о необходимости принять меры для обеспечения безопасности сегодня с полудня и до полуночи из-за несогласованной акции.
Обновлено в 02:30
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Авто
Названы 5 самых надежных и долговечных автомобильных двигателей
Обновлено в 01:00
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:04
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из организаторов несанкционированной акции Любовь Соболь.
Обновлено в 06:55
Авто
Купе Mercedes-Benz AMG GT подорожало на 1 миллион рублей
Обновлено в 02:08
Футбол
Месси дисквалифицирован в сборной на три месяца
Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале «Шашлык Live» в Москве
Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".
Обновлено в 07:05
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Под полом московского ресторана нашли труп
Во время ремонта в одном из московских ресторанов строители нашли труп, пролежавший под полом более 25 лет.
Обновлено в 06:44
Финансы
Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму
Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Помпео: выход из ДРСМД отвечает интересам коллективной безопасности
Вашингтон и Североатлантический альянс согласны, что выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) отвечал интересам коллективной безопасности, поскольку соглашение не соблюдалось всеми сторонами.
Обновлено вчера в 09:28
Единоборства
В России стартовали Армейские международные игры
Армейские международные игры в 2019 году станут пятым подобным соревнованием, которое состоится на территории 10 стран.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси
Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 05:33
Политика
Путин подписал закон о поиске пропавших детей по геолокации гаджетов
Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий возможность проводить поиск пропавших детей по геолокации их мобильных устройств.
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес
Максим Галкин устроил с 5-летним сыном велогонки на отдыхе в Юрмале
Максим Галкин устроил с 5-летним сыном велогонки в Юрмале Примечательно, что даже в летнюю пору Максим Галкин не забывает о своей работе.
Обновлено вчера в 11:37
Здоровье
Жителей ОбьГЭСа приглашают в субботу на День здоровья в поликлинику
3 августа с 9.00 до 15.00 день открытых дверей для жителей микрорайона проведёт поликлиническое отделение городской больницы №3 (ОбьГЭС, ул. Гидромонтажная,46).
Обновлено вчера в 03:27
Авто
Кроссвэн Suzuki XL6 дистанцировался от донорской Suzuki Ertiga
Напомним, автомобиль построен на базе бестселлера Suzuki Ertiga, но, по заявлению пресс-службы японского автогиганта, XL6 будет существенно отличаться от донора.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Общество
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Политика
Получивших российские паспорта украинцев начали допрашивать
В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упростил получение российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса, напоминает «Национальная служба новостей».
Обновлено вчера в 12:37