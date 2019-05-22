Футбол

«Урал» и «Локомотив» сыграют за Кубок РоссииРадио Зенит вчера в 03:48

Локомотив — Урал
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Финал, вчера
Самара, Самара Арена
Дмитрий Баринов
27′
Дмитрий Баринов
40′
56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
67′
83′
Михаил Меркулов
84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
87′
Роман Емельянов
Гильерме
90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
90′+4′
Если москвичи одержат победу в Самаре, то выйдут на чистое первое место по количеству кубков страны, на данный момент команда делит лидерство с ЦСКА. Для "Урала" этот финал станет вторым в истории, в прошлый раз клуб из Екатеринбурга проиграл в решающем матче в 2017 году именно "Локомотиву" (0:2).
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