Футбол
«Урал» и «Локомотив» сыграют за Кубок РоссииРадио Зенит вчера в 03:48
Дмитрий Баринов
|27′
Дмитрий Баринов
|40′
|56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
|59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
|67′
|83′
Михаил Меркулов
|84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
|87′
Роман Емельянов
Гильерме
|90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
|90′+4′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
3
Идову
7
Крыховяк
14
Чорлука
84
Лысов
96
Жемалетдинов
6
Баринов
23
Тарасов
4
Фернандеш
59
Миранчук
21
Кварацхелия
31
Годзюр
15
Кулаков
8
Страндбург
14
Бавин
27
Меркулов
11
Ильин
13
Бумаль
21
Араторе
92
Емельянов
58
Эль-Кабир
88
Погребняк
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Если москвичи одержат победу в Самаре, то выйдут на чистое первое место по количеству кубков страны, на данный момент команда делит лидерство с ЦСКА. Для "Урала" этот финал станет вторым в истории, в прошлый раз клуб из Екатеринбурга проиграл в решающем матче в 2017 году именно "Локомотиву" (0:2).
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