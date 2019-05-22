«Урал» и «Локомотив» сыграют за Кубок РоссииРадио Зенит вчера в 03:48

Если москвичи одержат победу в Самаре, то выйдут на чистое первое место по количеству кубков страны, на данный момент команда делит лидерство с ЦСКА. Для "Урала" этот финал станет вторым в истории, в прошлый раз клуб из Екатеринбурга проиграл в решающем матче в 2017 году именно "Локомотиву" (0:2).

«Урал» и «Локомотив» сыграют за Кубок России

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