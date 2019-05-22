«Урал» и «Локомотив» сыграют за Кубок РоссииРадио Зенит 03:48

Встречаются "Урал" и "Локомотив". В прошедшее воскресенье команды играли между собой в премьер-лиге, матч завершился со счетом 2:2. Фаворитом сегодняшнего поединка считается «Локомотив»: команда Семина 8 раз играла в финалах Кубка России и выиграла 7 трофеев.

«Урал» и «Локомотив» сыграют за Кубок России

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