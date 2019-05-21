Футбол

«Локомотив» в финале Кубка России поддержат 10 тыс. болельщиковЧемпионат вчера в 07:40

Локомотив — Урал
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Финал, сегодня
Самара, Самара Арена
Дмитрий Баринов
27′
Дмитрий Баринов
40′
56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
67′
83′
Михаил Меркулов
84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
87′
Роман Емельянов
Гильерме
90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
90′+4′
«Локомотив» в финальном матче Кубка России с «Уралом», который состоится завтра, 22 мая, поддержат 10 тыс. болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе московского клуба. Встреча состоится на стадионе «Самара Арена».
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