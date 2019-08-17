Футбол

«Урал» и «Крылья Советов» сыграли вничью в молодежном первенствеСоветский спорт вчера в 03:07

Урал — Крылья Советов
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
16′
Раду Гынсарь
28′
Раду Гынсарь
Роман Емельянов
30′
42′
Александр Гацкан
Срджан Мияйлович
45′+2′
Дмитрий Комбаров
Павел Погребняк
Андрей Панюков
46′
Николай Димитров
Юрий Бавин
63′
Роман Емельянов
67′
69′
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
70′
Дмитрий Кабутов
76′
Дмитрий Кабутов
Антон Зиньковский
79′
Александр Соболев
Андрей Панюков
81′
84′
Деян Радоньич
Денис Кулаков
88′
Владимир Ильин
Артем Юсупов
88′
Андрей Панюков
90′+3′
Урал сыграл вничью с Крыльями Советов (2:2) в матче шестого тура молодежного первенства. В первом тайме гости повели со счетом 2:0 после голов Владислава Тюрина и Егора Голенкова, еще до перерыва Лев Толкачев отыграл один мяч, а на 72-й минуте Ян Чижков реализовал пенальти и сравнял счет.
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