Футбол

Молодёжный состав «Крыльев Советов» сыграл вничью с «Уралом»ТРК Губерния 03:01

Урал — Крылья Советов
сегодня
в 07:00
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Матч завершился со счётом 2:2. Сегодня, 17 августа, молодёжный состав "Крыльев Советов" провёл матч на выезде против "Урала". Самарцы уверенно начали игру, забив за первые полчаса поединка два гола. Результативные удары на счёту Владислава Тюрина и Егора Голенкова.
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